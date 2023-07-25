Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестиционного фонда. Текст постановления опубликован на сайте базы национального законодательства Республики Узбекистан.

Согласно постановлению, Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) назначено ответственным органом за реализацию данного документа. Глава МИПТ и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев войдут в совет директоров узбекско-азербайджанского инвестфонда.

Доля Узбекистана в капитале фонда будет профинансирована за счет средств Фонда реконструкции и развития. В течение двух месяцев МИПТ поручено внести изменения в закон о государственном бюджете страны на текущий год.

24 февраля 2023-го на первом заседании форума регионов и встрече делового совета Узбекистана и Азербайджана в Ташкенте стороны подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.

В 2022 году внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил почти $182 млн. Президенты двух стран поставили задачу довести объем взаимной торговли до $1 млрд в течение следующих пяти лет.

Для этого предусматривается замещение импорта из третьих стран поставками востребованной продукции на рынки друг друга, развитие промышленной кооперации, реализация новых проектов по производству пектина, стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане. В марте в рамках рабочего визита в Азербайджан Мирзиёев сообщал, что стороны прорабатывают проекты в нефтегазовой, автомобильной и текстильной отраслях, а также аграрном секторе.

В июне 2022 года президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами. Между правительствами, министерствами и ведомствами было также подписано 18 документов.