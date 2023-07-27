По предложению генсека ООН Антониу Гутерриша состоялось первое онлайн-заседание Консультативного совета ООН по нулевому уровню отходов, председателем которого стала первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Членов Совета объединили любовь и внимательность к природе, подчеркнула в своем выступлении в качестве председателя Консультативного совета ООН по нулевому уровню отходов первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Первая леди страны акцентировала внимание на том, что планете потребуется длительное время, чтобы оправиться от последствий экологических проблем. По ее словам, вывоз отходов за пределы стран не является решением данной проблемы. Экосистему можно восстановить только совместными усилиями всего мирового сообщества.

С этой целью Турция выступила с инициативой реализации проекта «Ноль отходов», благодаря которому можно добиться больших результатов.

«Уровень утилизации отходов в Турции, который 5 лет назад составлял 13%, за короткое время достиг 27,2%, а в 2022 году достигнет 30%. Наша цель — добиться 65% к 2035 году. Благодаря этим приобретениям мы сохранили землю размером с 2 тыс. футбольных полей. Мы сохранили нашу воду, что эквивалентно годовой потребности в воде более 2 млн семей. Мы обеспечили экономию энергии, эквивалентную годовой потребности в энергии более чем 200 тыс. граждан. В то же время мы открыли новые возможности трудоустройства для тысяч граждан. Хотя то, к чему мы пришли сегодня, является многообещающим, нам предстоит пройти долгий путь, и мы пройдем этот путь вместе с вами», — говорится в заявлении Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции напомнила членам Совета, что мир — это общий дом, и климатический кризис, с которым сталкивается страна, также не знает границ. Если по этому вопросу не будет идти совместная работа со всеми странами, то успех не может быть достигнут, подчеркнула Эмине Эрдоган. В Турции уже приняли меры для распространения практики «нулевых отходов» на международном уровне и готовы к обмену опытом, полученным в рамках этого проекта.

Эмине Эрдоган отметила, что в прошлом году Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем была предложена для подписания Декларация доброй воли Global Zero Waste, которая представляет собой первый шаг к институционализации цели «Ноль отходов» на глобальном уровне. Резолюция Турции о «нулевых отходах», представленная Генеральной Ассамблее ООН, была принята единогласно.

Благодаря этой резолюции 30 марта стал международным Днем нулевого уровня отходов, который отмечается с большим энтузиазмом высокопоставленными участниками из стран-членов.

«В следующем году мы должны рассматривать 30 марта как драгоценную возможность, чтобы мы могли рассказать о движении «Ноль отходов» всему миру. Правление, ради которого мы собрались здесь сегодня, также было создано. В сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ООН-Хабитат мы стремимся повышать осведомленность на глобальном уровне, распространяя передовой опыт и истории успеха в области безотходного производства», — сказала Эмине Эрдоган.

«Еще одним результатом данной резолюции стало создание Консультативного совета высокого уровня по нулевым отходам, в рамках которого мы собрались здесь сегодня. При сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде и программой ООН-Хабитат мы стремимся повышать осведомленность по данному вопросу во всем мире, распространяя передовой опыт и предоставляя информацию о примерах успеха в области безотходного производства», — сказала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции призвала к проведению ежегодно 30 марта церемонии вручения наград в области нулевых отходов. Она подчеркнула, что этой дате следует уделять больше внимания и активнее ставить вопрос нулевых отходов в повестку дня.

«Мы должны сделать популярной модель жизни, не производящую отходов»

Эмине Эрдоган отметила: «Чтобы усилить энтузиазм по поводу 30 марта, мы также должны включить в нашу повестку дня объявление «Года нулевых отходов». С одной стороны, мы должны расширять практику, а с другой — укреплять поддерживающие международные и местные правовые инфраструктуры <...> Жизненно важную роль играют местные и региональные учреждения и организации. Мы должны укрепить наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и ее филиалами, а также с региональными организациями, такими как Европейский Союз, Организация тюркских государств и Африканский союз. С ресурсами, которыми он на самом деле обладает, этот мир уже может вместить в 1,5 раза больше своего населения. Просто давайте изменимся, будем честными, научимся делиться».

Эмине Эрдоган отметила, что мероприятие ООН-Хабитат, посвященное Всемирному дню городов, состоится 31 октября в Стамбуле и будет организовано муниципалитетом Ускюдар. Первое официальное заседание Консультативного совета по случаю Всемирного дня городов также состоится в Стамбуле.

Эмине Эрдоган пригласила членов Совета в Стамбул, отметив, что работа над мероприятием уже началась.

Благодарность Эмине Эрдоган от членов правления

Онлайн-встречу модерировали исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф, заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Бернард Райдер, супруга президента Суринама Меллиса Сантохи-Синачерри, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био и его супруга Фатима Маада Био, генеральный директор Algramo Джосе Мануэль Моллер, основатель и председатель Yunus Environment Hub Мухаммад Юнус, президент Международной ассоциации твердых отходов (ISWA) Карлос Сильва Фильо, главный исполнительный директор Cempre Лаура Рейес, генеральный директор The Waste Transformers Лара ван Друтен, академик Салим Али, основатель EauGlobe Хакима Эль-Хайте, генеральный секретарь ICLEI Джино Ван Бегин, генеральный секретарь CityNet Asia Pacific Виджай Джаганнатан.

В ходе заседания участники поделились своим опытом и обменялись мнениями о важности безотходного производства и переработки. Члены Совета поблагодарили Эмине Эрдоган.

На Генеральной Ассамблее ООН, на которой Эмине Эрдоган присутствовала в сентябре прошлого года в качестве специального гостя Секретариата ООН, 30 марта было объявлено международным Днем нулевого уровня отходов. Тогда же генеральный секретарь ООН Гутерриш сделал Эмине Эрдоган письменное предложение возглавить Консультативный совет ООН по нулевым отходам.