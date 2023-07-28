Белорусский лидер Александр Лукашенко, приезжавший в Москву на выходных, в очередной раз попал в заголовки множества изданий. Из всей встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой шла речь, например, о товарообороте и энергетике, журналисты выделили буквально две фразы, каждая из которой похожа как на шутку, так и на вполне реальную угрозу.

Рассуждая о планах стран НАТО, Александр Лукашенко заявил, что они собираются «оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше». «Американцами это поддерживается. Я как-то Вам давно уже говорил, мы же это видели полгода тому назад и предварительно это обсуждали. К чему я всё это сказал? Для нас, Владимир Владимирович, это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать», — многозначительно добавил он.

Сразу после этого Лукашенко перешел к теме ЧВК «Вагнера», часть личного состава которой сейчас расквартирована в Беларуси.

«Может быть, не следовало бы говорить, но скажу, что нас начали напрягать вагнеровцы, — сказал он, вызвав улыбку у Путина. — Просятся на запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на запад, туда? Ну и втихую — мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув (город на востоке Польши, через который в Украину поставляется западная военная техника — TRT на русском). А Жешув для них — неприемлемо. Они воевали под Артемовском и знают, откуда шла военная техника, и у них вот это внутри сидит: Жешув — это беда. Конечно, я их держу, как договорились, в центре Белоруссии, не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие и, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства».

Оценить, насколько серьезен Минск в рассуждениях о возможном рейде ЧВК «Вагнера» на Варшаву, непросто. С одной стороны, еще до него похожая идея обсуждалась в Telegram-каналах российских военкоров, с другой — в таком случае НАТО вполне может задействовать пятую статью своего устава, предполагающую совместный ответ на агрессию. Аргумент, что ЧВК «Вагнера» не входит в состав российских и белорусских вооруженных сил, в альянсе вряд ли будут учитывать. Так или иначе, министр обороны Польши Мариуш Блащак уже сообщил о формировании нового саперного батальона в Августове (город в пределах так называемого Сувалкского коридора, разделяющего Беларусь и Калининградскую область).

По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, говоря о Польше, Александр Лукашенко подыграл Владимиру Путину, который недавно также рассуждал о сценарии участия Польши в военном конфликте в Украине и опасности для Минска. «Лукашенко говорит об этом годами, и появилась возможность воспользоваться одним и тем же нарративом, чтобы показать единство, лояльность, общность врагов и интересов, — отметил эксперт в беседе с TRT на русском. — Это совершенно не означает, что готовится какой-то план, связанный с вооруженной провокацией».

Со скепсисом к идее реальной вооруженной вылазки «Вагнера» с территории Беларуси относится и независимый военный эксперт Дмитрий Кузнец. «Подобные сценарии уже давно обсуждались как в России, так и в Украине. Их смысл прост — удар со стороны Бреста до Каменец-Подольского, чтобы перерезать поставки западных вооружений. Но все это было актуально, когда у российской армии было достаточно сил, — сказал TRT на русском Кузнец. — Для такой операции нужны сотни тысяч солдат, в то время как нынешние силы «Вагнера» в Беларуси — это несколько тысяч человек, которые со временем могут увеличиться до 10 тысяч. Украина достаточно надежно защищает границу с Беларусью и удержать небольшое наступление там ей по силам. Поэтому слова Лукашенко — это скорее информационная атака, вынуждающая Киев сохранять войска на севере страны, даже если они куда больше нужны на фронте».