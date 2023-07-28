Вашингтон перебрасывает новые подразделения на Ближний Восток. В середине июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США направляют в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16 в дополнение к развернутым силам.

При этом уже через несколько дней после этого Вашингтон объявил, что отправляет в регион еще два корабля с морским десантом на фоне приписываемых Ирану попыток захвата нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива.

Если дополнительные истребители выглядели достаточно умеренным усилением американского военного присутствия, то отправка еще и морпехов с универсальным десантным кораблем Bataan и десантным-кораблем-доком Carter Hall кажутся уже достаточно значительной переменой.

Как отмечается в заявлении Центрального командования ВС США, решение принято «на фоне попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности СENTCOM». Однако наращивание присутствия не ограничивается Персидским заливом: американцы в середине июня направили истребители 5-го поколения F-22 Raptor еще и в Сирию.

Если в случае Ормузского пролива противодействие Ирану выглядит правдоподобной версией, то зачем США наращивать присутствие также на сирийском фронте, где интенсивность боевых действий давно и заметно снизилась?

Причина в Украине?

В беседе с TRT на русском эксперт по Ближнему Востоку аналитического Центра ближневосточных стратегических исследований в Анкаре (ORSAM) Ойтун Орхан обратил внимание на значительные трения между США и Россией в Сирии в последнее время.

«У Москвы с Вашингтоном есть линии деконфликтации, и ни одна из сторон не должна ее пересекать, — напоминает он. — Но время от времени, в зависимости от некоторых политических разногласий, обе стороны пересекают эту линию. Так, были случаи напряженности в воздухе между российскими и американскими самолетами».

По словам эксперта, основная проблема в том, что США пытаются сдерживать Россию в Сирии, в то время как Москва стремится вытеснить американские войска из страны. «Мы видели рост напряженности в небе над Сирией, при этом США утверждают, что российские самолеты пересекают линии деконфликтации», — объясняет он.

При этом Орхан считает, что главная причина наращивания сил США в Сирии может заключаться в украинском вопросе. «США пытаются загнать Россию в угол в Украине. Поэтому в Сирии американцы также могут попытаться оказать большее давление на российские силы. Таким образом, основной причиной, по которой силы США развертывают новые истребители в Сирии, по-видимому, является война в Украине», — резюмирует он.

Смена тактики?

В то же время Ойтун Орхан призывает не переоценивать наращивание американских сил в Сирии.

«Насколько известно, армия США разместила на сирийском ТВД только два истребителя F-22 Raptor. Это не сильно меняет боеспособность американских ВС в стране, — отмечает он. — Однако переброска истребителей может быть сигналом о том, что США не собираются уходить из региона». Также эксперт не видит значительных перемен в тактике США в арабской стране.

«Президент Дональд Трампа США публично заявлял, что войска США должны вернуться из Сирии домой. Однако Пентагон сумел убедить его не выводить ВС полностью, но оставить некоторое количество американского контингента», — рассказывает Орхан. Таким образом, происходило постепенное сокращение присутствия США в Сирии, но американские военные продолжают оставаться в стране, чтобы защищать там свои интересы.

«Около 900 американских военнослужащих продолжают находиться в Сирии, при этом мы не видим реального участия США в военных действиях. Таким образом, сегодня явных изменений в сравнении с периодом Трампа нет», — резюмирует он.

Позиция Турции

По словам эксперта, Турция обеспокоена ролью США в Сирии, поскольку США в борьбе с ДАЕШ объединились с террористами ОНС/РПК. «Даже после победы над ДАЕШ США продолжали всячески поддерживать ОНС в экономическом, военном и политическом плане, — говорить он. — Это вызывает огромный гнев и беспокойство среди турецких лиц, принимающих решения».

Таким образом, Турция хочет, чтобы США прекратили поддержку ОНС или ушли из Сирии. «Любой шаг США в Сирии по увеличению своего военного присутствия будет восприниматься Турцией как угроза», — предупреждает Орхан.

При этом эксперт считает, что пока ждать резкого ответа Анкары не стоит в связи незначительным наращиванием сил США. «Мы не видим перемен в активности американцев в Сирии или критического изменения баланса сил. Если военная активность США останется на прежнем уровне, то не думаю, что это станет большой проблемой», — добавляет он.

Также специалист Центра ближневосточных стратегических исследований напоминает о деэскалации в отношениях Турции и США после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах и в связи с потенциальным вступлением Швеции в НАТО. «Турция стремится сбалансировать отношения или, по крайней мере, решить проблемы с американской стороной», — считает он.

Все это, впрочем, не значит, что Турция будет и дальше спокойно смотреть на отправку новых подразделений ВС США в регион. «Если американцы продолжат наращивать свои силы и выведут свое присутствие на новый уровнь, направляя военное подкрепления в Сирию, это способно вызвать резкую реакцию Анкары», — заключает специалист.