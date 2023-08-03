Военные, совершившие переворот в Нигере, открыли сухопутные и воздушные границы с соседними странами. Решение принято через несколько часов после того, как африканскую республику покинул первый эвакуационный самолет с французскими гражданами. Однако в экспортной блокаде остается лидер атомной промышленности Франции — компания Оrano. Одним из первых решений военных стал запрет на поставки урана в Париж. Это уже привело к росту цен на сырье во всем мире.

Временные последствия

Нигер находится на 7-м месте в списке стран по добыче урана. В 2021 году страна произвела 2248 тонн этого сырья, или 4,7% от общемирового объема. Республика обеспечивает 15% потребностей Франции в радиоактивном металле.

Крупнейшее открытое месторождение в стране возле северного города Арлит разрабатывает французская промышленная группа Orano. Работы шли на протяжении 50 лет и по заключенному в мае соглашению должны были продлиться до 2040 года. Теперь эти планы под вопросом.

Решение властей африканской страны обойдется Парижу в сотни миллионов евро, отметил в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: «Полагаю, Франция будет сейчас предпринимать активные действия по деблокаде предприятий Orano. Конечно, урановыми рудниками в Нигере также владеют китайские и испанские компании. Но едва ли для них сделают особое исключение».

Поставки идут не только во Францию, но и в ЕС: только за 2021 год республика обеспечила почти четверть всего импорта Еврозоны. Следом идут Казахстан (23%) и Россия (20%). Кроме того, запасы страны — одни из богатейших, разведанных на планете на сегодняшний день. А значит, запрет властей неминуемо приведет к увеличению стоимости этого сырья, подчеркивает аналитик.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской фирмы UxC, цена уже незначительно выросла — с $56,15 за фунт неделей ранее до $56,25. При этом аналитики убеждены: стоимость может еще увеличиться в ближайшие недели.

Однако вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова пояснила TRT на русском, что проблемы, вызванные решением властей африканской страны, будут иметь все же краткосрочный эффект и не окажут существенного долгосрочного влияния на мировой рынок.

«Маловероятно, что цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе опустятся ниже $50 за фунт, — считает она. — В период глобального кризиса, следует учитывать, что при цене в $40 более 20% производства радиоактивной руды становится нерентабельным. В конце июня текущего года спотовая цена на окись урана (U3O8) составляла $56, увеличившись на 8% за полгода. Поэтому, вероятнее всего, до конца года стоит ждать цены в пределах $60 за фунт».

Учитывая, что Нигер лидирует по поставкам природного урана в Евросоюз, то эти страны также столкнутся с временными трудностями, подчеркивает эксперт: «Ситуация здесь похожа на сценарий газового рынка, поскольку страны ЕС платежеспособны и могут найти альтернативных поставщиков, а проблемы с поставками могут возникнуть уже у некоторых развивающихся стран и стран третьего мира».

Чувствительная тема

Две трети мирового производства топливного урана приходится на 3 страны: Казахстан, Намибию и Канаду, поясняет TRT на русском Веретенникова. Россия также входит в пятерку крупнейших производителей радиоактивного металла и в топ-3 поставщиков в ЕС.

«Несмотря на то, что Россия занимает около 6% в объеме добычи первичного сырья, мощности по обогащению урана для получения топливных таблеток, а затем сборке твэлов, составляют 46% мировых мощностей», — сообщила эксперт.

Цены на металл для ядерного топлива начали стремительно расти после начала войны в Украине. Эта динамика связана с намерением США и стран Евросоюза отказаться от российского сырья, заместив его на уран от других поставщиков.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сошлись во мнении, что разлад в отношениях между Ниамеем и Парижем существенно затруднит эти планы. «С потерей доступа к рудникам атомная промышленность Франции, да и всей Европы, встанет перед неприятной дилеммой: впасть в кризис или начать наращивать поставки из России. На одном лишь казахстанском сырье они далеко не уедут», — утверждает в разговоре с TRT на русском Артем Деев.

Веретенникова также убеждена, что планы ЕС отказаться от российского урана придется временно отложить, поскольку такое решение несет высокие риски, связанные с перебоем поставок на европейские АЭС: «Что касается США, то у них остается больше возможностей для маневра, чем у европейских стран. Однако, учитывая, что на американский рынок поставлялся мизерный объем урана из Нигера (всего 2,36 тыс. тонн), по сути влияния на атомную отрасль США это не окажет».

Как бы то ни было, ЕС на официальном уровне отрицает наличие проблем, связанных с поставками сырья как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. На брифинге в Брюсселе 1 августа представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил, что ЕС имеет достаточные запасы и предложения на мировом рынке. С аналогичным заявлением выступили в МИД Франции, в котором утверждалось, что запрет на экспорт окажется минимальное влияние на атомную промышленность страны, поскольку «поставки чрезвычайно диверсифицированы».

Действительно, компания Orano также добывает уран через совместные предприятия в Казахстане и в Канаде. Более того, предприятие продолжает вести геологоразведку в Габоне, Монголии, Намибии и Узбекистане.

Несмотря на это, по словам Веретенниковой, временных сложностей избежать не удастся, учитывая, что именно Нигер был лидером по поставкам природного урана в ЕС. В основном трудности затронут Францию, поскольку обладает 56 атомными энергоблоками, которые вырабатывают 63% электроэнергии в стране. Косвенно проблема также может затронуть Германию, которая отказалась от своей атомной отрасли и постепенно снижает зависимость от российского газа, что стимулирует закупку электроэнергии у соседних стран.