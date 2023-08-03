Проблема общественного сопротивления полицейскому насилию во Франции переросла в угрозу восстания самих полицейских. Считанные недели спустя после того, как правоохранители в префектуре Нантер безрассудно убили 17-летнего юношу Нахеля Мерзука, спровоцировав широкие уличные акции протеста, новые масштабы конфликта вызвала ситуация в Марселе. Против группы стражей правопорядка было открыто расследование за ранение и избиение местного жителя североафриканского происхождения, который уверяет, что не участвовал в столкновениях.

Один из полицейских был отправлен под арест в ожидании процесса, что в суде объяснили необходимостью исключить давление на свидетелей. Это разозлило его коллег, которые посчитали такой шаг элементом показательной расправы. Ситуацию подогрели высказывания главы национальной полиции Франции Фредерика Во, который заявил, что до начала разбирательства «полицейскому не место в тюрьме», даже если тот допустил нарушения. Во подчеркнул, что сотрудники органов не являются «преступниками или головорезами».

Представители судебной системы приняли комментарии Во в штыки. Вице-президент Союза магистратов Сесиль Мамелан назвала выступление главы национальной полиции «скандальным» и «чрезвычайно серьезным в правовом государстве».

Тем не менее, президент Пятой республики Эмманюэль Макрон продемонстрировал нежелание нагнетать обстановку в отношениях с силовыми органами. Он заявил, что во Франции «никто не стоит выше закона», однако похвалил полицию за реакцию за «беспрецедентный всплеск насилия». Макрон отметил, что прекрасно понимает «эмоции офицеров».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен организовал специальную встречу с членами полицейских профсоюзов, дав понять в разговоре с ними, что государство действительно поддерживает их вопреки шквалу обвинений.

Конфликт с юстицией

У Франции богатая история волнений внутри органов правопорядка. В 1958 году разочарованные властями полицейские профсоюзы фактически форсировали крах политической системы Четвертой республики, продемонстрировав как дестабилизирующую силу правоохранительных структур, так и неспособность контролировать большой протестный потенциал внутри своей профессиональной среды. Однако политическое переустройство не решило всех проблем в отношениях между полицейскими и системой правосудия.

В марте 1983 года, около 2 тыс. офицеров прошли маршем к парижскому зданию Министерства юстиции, призывая к отставке руководителя ведомства Робера Бадентера. Он был основным вдохновителем масштабной инициативы об отмене смертной казни и представлял для полицейских один из символов мягкости в отношении преступников. Однако этот шаг имел малоприятные последствия, потому что занимавший тогда пост президента Франсуа Миттеран быстро наказал организаторов протестных выступлений.

Сопоставимая по масштабу протестная акция профсоюзов состоялась в октябре 2015 года. Триггером недовольства стала ситуация с заключенным, который, получив временное разрешение на освобождение, позже открыл огонь по полицейским.

Эксперты сходятся в одном: в основе всех этих трений лежит давняя неприязнь между полицией и судебными органами: стражи правопорядка регулярно обвиняют служителей фемиды в том, что те слишком снисходительны к преступникам и слишком суровы к офицерам. Но и к французской полиции выдвигаются встречные обвинения.

Протест полицейских

На сегодня Марсель превратился в эпицентр молчаливого протеста со стороны полиции. За последнюю неделю несколько сотен сотрудников силовых органов ушли в отпуск «по состоянию здоровья» или изменили протоколы дежурств так, чтобы отвечать только за экстренные вызовы. Эти настроения не могут не распространиться на другие регионы Франции. Несмотря на то, что точные цифры бастующих неизвестны, ситуация выглядит достаточно серьезной, чтобы встревожить центральные власти, утверждает историк Жан-Марк Берлье.

«В последние месяцы правительство уже наблюдало за тем, как его легитимность оспаривается уличными демонстрантами и частями оппозиции, — говорит аналитик. — Оно не может себе позволить вызов со стороны полиции». Берлье фиксирует, что чувство несправедливости широко распространено в полицейской среде: ее представители, отмечает эксперт, считают, что «жертвуют своими жизнями и благополучием ради поддержания общественного порядка, а в ответ их только обвиняют и делают выговоры».

Склонность французской полиции к немотивированному насилию хорошо известна, однако формально это не влияет на уровень общественного доверия к органам. Июльский опрос OpinionWay для издания Le Parisien показал: даже на фоне беспорядков около 73% французов говорят о доверии к органам. «Это даже на 4 процентных пункта выше, чем в январе, когда стражи порядка сталкивались с критикой за подавление протестов против пенсионной реформы», — фиксирует заместитель гендиректора OpinionWay Фредерик Мишо.

Однако еще два года назад социолог Себастьян Роше объяснял результаты таких социсследований слабостями методологии. «Просто спросив: «Вы доверяете полиции?», мы получаем ответ не о легитимности полиции, а о пользе существования организации, — констатировал он. — Такой вопрос ничего не говорит о доверии к ее практике». По его словам, точная картина отношения общества должна измеряться по трем параметрам: справедливость действий полиции, безвредность ее действий и эффективность работы.

Подрыв принципов

В недавнем разговоре с порталом Mediapart Себастьян Роше назвал достаточно слабой ту реакцию, которую продемонстрировал Макрон в ответ на настроения главы национальной полиции. По словам исследователя, комментарии президента Франции произвели впечатление, будто «он на самом деле не знает или, в лучшем случае, не понимает масштабов этого беспрецедентного нарушения принципов Пятой республики». Такие заявления в ответ на открытый вызов со стороны Во «отражают политическую слабость и неустойчивость», подчеркнул Роше.

В свою очередь, политический аналитик Эмманюэль Бланшар заявил, что зависимость руководства Франции от правоохранительных органов ослабила его позиции. «Чем меньшей народной легитимностью пользуется правительство, тем больше оно полагается на силы правопорядка, которые необходимы ему для подавления общественных выступлений», — пояснил аналитик. Согласно этим оценкам, увеличение веса полицейских может привести к расширению их прав и возможностей, что запустит очередной цикл уличных протестов.

Подобный внутренний контекст, по оценкам Европейского совета по международным отношениям (ECFR), может оказать значительное давление на основные элементы внешнеполитической повестки дня Макрона. Например, на президентскую позицию по расширению Евросоюза, по проблеме поддержки Украины и даже по климатическим мерам. Сторонники ультраправого политика Марин Ле Пен способны набрать политические очки по каждой из этих тем, используя общую обстановку, считают в ECFR.

Исследователи не исключили, что в условиях столь жесткого давления справа противоречия между центристской внешней политикой и все более консервативной, правоцентристской внутренней политикой становятся все более очевидными.