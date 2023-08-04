C 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет очередной саммит БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В организации могут появиться новые члены. За несколько недель до проведения форума стало известно, что свыше 20 стран из Азии, Африки и Латинской Америки официально подали заявки на вступление в объединение, при этом примерно такое же количество стран неофициально выразили желание присоединиться. Об этом сообщил представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Расширяться и объединяться

«Это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования», — заявил он. В последнее время объединение становится новым центром силы: доля организации в мировом ВВП составляет порядка 30% и 18% в глобальной торговле, а совокупное население государств, входящих в группу, — 42% населения мира.

Среди желающих присоединиться к БРИКС Суклал выделил семь арабских государств, пять из которых являются нефтедобывающими — Алжир, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, ряд африканских стран — Габон, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сенегал, Союз Коморских Островов, Эфиопия. Вступить в группу также хотели бы Бангладеш, Индонезия и Казахстан, а заявки Аргентины и Ирана находятся на рассмотрении уже с прошлого года.

Готовность присоединиться к форуму изъявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР тепло восприняли его инициативу. Глава государства подчеркнул, что Турция вместе с пятью странами БРИКС входит в G20 и сотрудничество с Анкарой будет полезно странам блока в плане экономики и инвестиций.

Последними заявки на вступление в организацию подали две латиноамериканские страны — Боливия и Венесуэла.

«БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру», — отреагировал венесуэльский лидер Николас Мадуро. Он добавил, что на предстоящем саммите войти в это объединение не рассчитывает, однако надеется, что это произойдет «рано или поздно».

За расширение организации активно выступает Пекин. При этом Бразилия и Индия, как выяснило агентство Bloomberg, против того, чтобы процесс вступления в объединение проходил быстро. Нью-Дели хочет разработать строгий план, касающийся порядка принятия новых стран-членов. Бразилиа в свою очередь опасается, что организация может потерять сплоченность. При этом власти страны не будут мешать процессу принятия новых членов, сообщает агентство Reuters.

Строить по кирпичику

Своей запоминающейся аббревиатурой блок обязан британскому финансисту Goldman Sachs Джиму О'Нилу. В 2001 году в одной из своих аналитических статей он объединил наиболее перспективные экономики мира — Бразилию, Россию, Индию и Китай в блок, который назвал BRIC, что созвучно английскому слову «кирпич» (brick).

По мнению эксперта, эти четыре страны должны стать «кирпичами» для роста мировой экономики. О'Нил во время написания текста, едва ли мог подумать, что перечисленные им государства через пять лет решат объединиться и создать союз для координации политических и экономических шагов.

В 2011 году форум стал называться BRICS, после того как к нему присоединилась ЮАР (South Africa). Через три года после этого на шестом саммите был учрежден Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом в сто миллиардов долларов, который стал своеобразной альтернативой Всемирному банку и МВФ, в политике которых главную роль обычно играют представители западных стран.

НБР, который недавно возглавила бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, предназначен для финансирования инфраструктурных проектов и других программ, направленных на поддержание устойчивого роста развивающихся экономик. В 2021 году банк принял в свои ряды Уругвай, ОАЭ, Бангладеш и Египет.

Как пояснил летом прошлого года президент России Владимир Путин, БРИКС «занимается созданием единой валюты, которая положит конец доминированию доллара в мировой экономике», а также работает над созданием многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT для того, чтобы «обезопасить торговые расчеты и лишить США возможности санкционного давления».

«Находка XXI века»

БРИКС — это открытое международное объединение, которое развивается как новый полюс мира, отметила в беседе с TRT на русском доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

«Это пространство для диалога, где страны договариваются. Нет такого, что кто-то кого-то контролирует. Это вызов новых глобальных сил старым центрам принятия решений, перетягивающим финансовые потоки на себя, стремящимся контролировать крупнейшие ТНК и перераспределение энергоносителей», — пояснила политолог.

По ее мнению, вначале зарубежные аналитики недооценивали БРИКС, но потом их точка зрения изменилась.

В одной из своих статей бывший главный редактор журнала Der Spiegel написал, что «БРИКС гораздо сильнее G7». Объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, он назвал «находкой XXI века» в то время, как «Большую семерку» — «явлением прошлого столетия».

«Агентство Bloomberg недавно проводило расчет, на основании которого выяснило, что БРИКС по росту экономики обогнал G7 еще в 2020 году, а к 2028 году страны организации будут иметь долю в экономическом росте более 38%», — рассказала TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

По ее словам, лидерами экономического роста выступают Индия и Китай. «В 2023 году пять стран БРИКС могут обеспечить 32% роста, а семь государств G7 — 29,9% роста. Цифра будет расти и дальше. И в 2028 году — это будет 33,6% мирового валового продукта у «пятерки» стран и 27,6% роста у G7. Понятно, почему другие государства хотят стать частью БРИКС», — отметила эксперт.

Она добавила, что страны-участницы организации, согласовали 58 конкретных решений по ключевым направлениям сотрудничества — в области макроэкономической политики, международной торговли, развитии цифровой экономики и ИКТ, региональной безопасности, борьбы с терроризмом, противодействию преступности и коррупции.

««Пятерка» приняла решение развивать международное сотрудничество в интересах защиты конкуренции. Реализация решений в области макроэкономической политики отвечает целям Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года», — подытожила специалист.

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев предполагает, что наиболее перспективными сферами сотрудничества государств БРИКС будут: сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT.

«За счет активно развивающейся торговли внутри блока, экономики стран-участниц получили заметный драйвер роста. Китай и так был сильнейшей экономикой БРИКС, а за последние несколько лет его ВВП возрастал дважды. В Индии и Бразилии развитие еще более заметно и составляет 75%. В России рост не так заметен – всего 16%. Однако суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка 260 млрд долларов», — рассказал TRT на русском эксперт.

По его мнению, включение еще нескольких стран из Азии, Африки и Латинской Америки, конечно, не приведет к кратному росту экономик. «Но при этом откроет новый потенциал для внутренней торговли», — подытожил специалист.