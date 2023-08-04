В XV веке в Испании произошли масштабные драматические изменения, кульминацией которых стало многовековое движение католиков Реконкиста, пишет TRT World.

Целью движения стал захват Андалусии, контролируемой мусульманами. Заключение союза королевы Изабеллы Кастильской и короля Фернандо II Арагонского в 1469 году стало переломным моментом в католическом единстве и стал решающим в деле Реконкисты.

После католического завоевания не только мусульманское население южной части Иберийского полуострова, но и местная еврейская община столкнулась с тяжелыми временами. Декрет Альгамбры, подписанный в 1492 году, поставил евреев перед суровым выбором: либо принять христианство и остаться в своих домах, либо бежать из мест, которые они считали своим домом.

«Евреев просили сменить религию. Тех, кто не обращался в новую веру, подвергали страшным пыткам. За обратившимися следили очень внимательно, проверяли, действительно ли они обратились, и при малейшем подозрении вновь подвергали ужасающим пытки», — пояснила TRT World Карен Герсон Сархон, генеральный координатор Центра исследования османско-турецкой сефардской культуры.

Непоколебимые в своих религиозных взглядах евреи, жившие в Андалусии, искали место, где они могли бы исповедовать свою веру без компромиссов. В этот критический момент Османская империя сделала гуманный жест.

Султан Баязид II, сын султана Мехмеда Завоевателя, направил к берегам Испании флот кораблей, чтобы спасти преследуемых евреев. Суда переправили евреев на территорию Османской территории, где те нашли убежище. Как отмечает TRT World, в империи религиозное разнообразие процветало в гармонии с исламским законом, охраняющим присутствие евреев. Это обеспечило беженцам безопасное существование.

В 1492 году евреи были повторно изгнаны из Испании. Враждебные настроения, охватившие средневековую Европу, уже начали побуждать многих евреев искать безопасное убежище и обосновываться в Османской империи.

В письме, написанном в 1454 году, главный раввин Ицхак Сарфати, видная фигура в османских землях, красноречиво описал бедственное положение евреев, преследуемых в средневековой католической Европе. Он охарактеризовал их путь как переход «от тени креста к убежищу полумесяца».

Прочное наследие

В результате волн миграции, начавшихся в 1492 году и продолжавшихся впоследствии, евреи обосновались на значительных территориях османских земель — от Стамбула до Салоников, Измира и Эдирне. На протяжении десятилетий еврейские общины процветали под защитой Османской империи, где они нашли защиту от религиозных преследований.

Империя, с другой стороны, получила значительную выгоду, предоставив безопасный дом евреям: беженцы делились знаниями, которые они принесли с собой.

Один из примеров — в 1493 году дальновидные братья Давид и Самуэл ибн Нахмиасами создали в Стамбуле первую в Османской империи типографию. Османы также получили важные знания из еврейского опыта в таких областях, как торговля и медицина.

«Когда мы говорим "турецкий сефард", каждый культурный элемент, будь то музыка, еда или язык — это всё османское. Язык ладино, на котором говорят здешние евреи, — это язык, который завершил свое развитие в Османской империи. Когда мы говорим о турецкой сефардской музыке, это снова османская музыка», — уточняет Сархон, родившаяся в Стамбуле в 1958 году.

На протяжении десятилетий сефардские евреи сохраняли свое присутствие в Османской империи. Они составляют 95% современной еврейской общины Турции. Музей турецких евреев Фонда пятисотлетия, созданный в 1992 году в ознаменование 500-летия прибытия сефардских евреев на эти земли — наглядное свидетельство этой непреходящей истории. Этот музей в Стамбуле рассказывает об их выдающемся прошлом.

Будущее прошлого

Сейчас в турецкой еврейской общине примерно 20 тыс. человек. Подавляющее большинство проживает в Стамбуле. Около 2500 человек — в Измире, общины поменьше также есть в Адане, Анкаре, Бурсе, Чанаккале, Искендеруне и т. д.

Сегодня в Стамбуле действует 16 синагог. Некоторые из них особенно древние, как, например, синагога Ахрида в Балате, построенная в середине XV века. Еврейские кладбища XV и XVI веков Хаской и Кузгунджук в Стамбуле используются до сих пор.

С момента основания Израиля в 1948 году многие сефардские евреи переехали в Израиль, в основном по идеологическим и экономическим причинам. Сархон среди тех, кто решил остаться здесь. Она считает Турцию своей родиной.

«Человек не может запросто покинуть родину. Вне зависимости от обстоятельств человек может покинуть место, где он родился и вырос, только в крайнем случае», — поясняет эксперт.

С другой стороны, те, кто вернулись в Израиль, до сих пор поддерживают связи с Турцией. Ови Родити Гюлершен — председатель организации, основанной в Израиле в 1960 году, под названием Турецкий союз.

«Для нас очень важно защитить турецкий язык и ладино. Турецкий важен для сохранения наших связей с нашими родственниками и нашей прошлой жизнью в Турции. Ладино важен для сохранения наших традиций. По этой причине мы организуем наши мероприятия, такие как театр, конференции и музыкальные вечера, на турецком и ладино», — пояснил Гюлершен TRT World.