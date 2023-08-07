Американские дебаты о законопроекте по расходам на оборону в 2024 финансовом году продемонстрировали, что демократический лагерь готов принести в жертву своему видению «социального разнообразия» буквально все, в том числе обороноспособность страны. Контролируемая республиканцами Палата представителей и находящийся в руках демократов Сенат разошлись во мнениях о ряде положений внутри документа, от которого зависит функционирование вооруженных сил. Некоторые из них касаются искусственных проблем.

Республиканцы в нижней палате вызвали шквал возмущения, включив в свою версию проекта поправки, которые не согласуются с общепринятой в США повесткой. Преимущественно речь идет о таких пунктах, которые запрещают женщинам-военнослужащим за счет государственного медицинского страхования совершать аборты в других штатах, если в месте их проживания такая операция находится под запретом. Кроме того, республиканский лагерь выступил за такой бюджет, который заблокирует ассигнования на поддержку военнослужащих, пожелавших сменить пол.

Сенаторы хотят помешать представителям противоположного лагеря. Довольно резкие оценки дает и Белый дом, считая, что инициативу хотят «угнать».

Впрочем, конгрессмен-республиканец Скотт Перри четко объяснил суть требований и заявил, что его соратники не собираются отказываться от своего дела, «которое является праведным». «Армия — это не место для социального эксперимента. Военные должны быть сосредоточены на боеготовности и летальности, а все эти другие вещи отвлекают от этого и наносят ущерб нашей национальной безопасности», — подчеркнул представитель «Кокуса свободы», консервативной республиканской фракции внутри нижней палаты Конгресса.

По-видимому, теперь проблема урегулирования находится в руках специальной согласительной комиссии. Но уже сейчас очевидно, что законопроекту Палаты представителей не даст хода президентская администрация, озабоченная борьбой с социальной «дискриминацией»: атака на трансгендеров — это вызов ее либеральным нарративам.

Операции за госсчет

Долгое время служба трансгендеров в США блокировалась медицинским регламентом Пентагона. Во время второго срока Барака Обамы ситуация начала меняться в угоду борцам с «дискриминацией». В 2014 году консультативная группа, организованная аналитической организацией Palm Center, пришла к выводу, что «нет веских медицинских оснований», чтобы запрещать людям, сменившим пол, идти в вооруженные силы. В 2015-м Американская медицинская ассоциация также поставила под сомнение существовавшую на тот момент политику рекрутинга.

Военное ведомство США в 2016 году было вынуждено сдаться и пересмотреть положения своего регламента. Объявляя о разрешении трансгендерам служить в армии, занимавший тогда пост главы Пентагона Эштон Картер отметил, что федеральные власти намерены бороться с «барьерами, которые не связаны с квалификацией человека», и набирать на службу «тех, кто наилучшим образом может выполнить эту миссию». Как итог — оплату гормональной терапии, а в некоторых штатах и покрытие самой операции возложили на плечи налогоплательщиков.

Коренным образом изменить ситуацию попытался пришедший к власти в 2017 году Дональд Трамп, который решил закрыть для трансгендеров профессиональные шлюзы в военной сфере. «Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым ведет присутствие трансгендеров в рядах военных», — заявил он в том же году. Главе Пентагона и министру внутренней безопасности было поручено восстановить запреты для сменивших пол.

Инициатива вызвала сопротивление со стороны федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде, которые вознамерились запретить глава Белого дома вносить коррективы в политику, одобряемую демократами. Частичные ограничения, однако, начали просачиваться в вооруженные силы: уже в 2018 году к службе могли не допустить тех американцев, которые после операции по смене пола проходили определенные медицинские процедуры или имели расстройства психики, связанные с «переходом».

Только в январе 2019 года Верховный суд США дал администрации Трампа зеленый свет на то, чтобы ситуативно ограничить службу в армии для трансгендеров. Приход Байдена в Белый дом, естественно, качнул маятник обратно.

«Откровенно аморально»

Сторонники «гендерного равенства» привыкли апеллировать к тому, что объем ассигнований на помощь военнослужащим, пожелавшим сменить пол, не так велик. К примеру, исследовательская корпорация RAND в якобы не отражающем партийную точку зрения докладе2016 года рассказывает о «чрезвычайно небольшой доле расходов» на эту статью, которые составляют менее 1%.

Но детализация трат все равно выглядит внушительно. Данные военного ведомства США, которые были в 2019 году предоставлены комитету Палаты представителей по вооруженным силам, свидетельствуют, что за три года военные потратили из общего бюджета около $8 млн на уход за трансгендерами. И непонятно, как это в целом повлияло на эффективность службы.

Некоторые голоса в экспертном сообществе выступают за то, чтобы принципиальные параметры рекрутинговой политики времен Трампа были сохранены: дело даже не в тратах.

Глава центра национальной обороны в Фонде Heritage Томас Шпер замечает, что гендерная дисфория, которая является основанием для операции по «переходу», — это «признанное заболевание, характеризующееся явным несоответствием между самоидентифицируемым и биологическим полом». Как замечает эксперт, для постановки такого диагноза «это несоответствие должно быть настолько сильным, чтобы вызывать клинически значимый дистресс или нарушения в социальной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности».

Шпер, отставной генерал-лейтенант вооруженных сил США, подчеркивает, что медицинские критерии для прохождения армейской службы были придуманы именно для того, чтобы гарантировать, что новобранцы не имеют таких проблем, которые потребуют ресурсоемкой помощи или которые нанесут удар по исполнению служебных обязанностей. «Эти критерии защищают как добровольца от ненужного вреда, так и военных от принятия в свои ряды человека, который может быть не в состоянии пройти военную службу», — отмечает эксперт.

По его словам, в мире есть сотни заболеваний, которые лишают кандидата права служить, включая астму или тревожные расстройства в анамнезе. И гендерная дисфория также является отклонением, которое должно приводить к дисквалификации во время набора. «Военная служба связана с более сильным стрессом, чем в большинстве других профессий. Позволить человеку с гендерной дисфорией, уже с медицинской точки зрения предрасположенным к тревожности, заняться таком стрессовым делом, как военное, было бы откровенно аморальным», — пишет Шпер.

Нет уверенности, что такие объяснения находят понимание внутри исполнительной власти. Сторонники идеи «социального разнообразия» привыкли автоматически клеймить тех, кто стоит на противоположных позициях, и игнорировать аргументы оппонентов. Это свидетельствует о том, что дискуссия невозможна, а медийно приемлемая повестка в США стоит выше разумности. Игры в равенство уже начали замедлять принятие критически важных решений.