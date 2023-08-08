В столице Афганистана открылся бизнес-центр, который, как сообщает издание «Татар-информ», учредили представители Татарстана, крупнейшего мусульманского региона России. По их словам, заявки на регистрацию уже прислали компании из России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. Обратившиеся предприниматели могут рассчитывать на «юридическое сопровождение сделок, услуги профессиональных переводчиков и охраны».

На сегодняшний день объем торговли между Москвой и Кабулом намного меньше, чем между Кабулом и странами Центральной Азии. Через данный деловой центр компании из России могут выходить на местный рынок и начинать сотрудничество с афганскими компаниями. По мнению генерального директора татарского Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустама Хабибуллина, под чьей эгидой и открылся центр, экономика современного Афганистана имеет большие перспективы, несмотря на то, что нынешнее правительство страны остается непризнанным.

«Я бы не сказал, что в Афганистане ухудшается экономическая ситуация, – напротив, по всем признакам улучшается, – заявил изданию Рустам Хабибуллин. – Страна много лет жила в военном положении. Развал экономики страны, огромное количество оружия на руках населения и вопрос: чем займется безработное население с оружием на руках? Сейчас этого нет. В стране введен запрет на хранение и свободный доступ к оружию, необходимо иметь специальное разрешение от МВД Афганистана. Строятся дороги, ремонтируются социальные объекты. Активно возобновили работу зарубежные неправительственные фонды в сфере торгово-экономического сотрудничества. В их числе активно работает и наш фонд».

С момента смены власти в Кабуле товарооборот России и Афганистана пока составил скромные $170 млн. В августе 2022 года, в Москву приезжала делегация, чтобы обсудить бартерный обмен афганской сельхозпродукции на российскую нефть. «За последние несколько дней в ходе продолжающихся переговоров афганской делегации удалось поговорить о технических вопросах и транспортировке продукции», — говорил тогда представитель афганского МИДа Закирулла Джалали.

Однако, как отметил в беседе TRT на русском директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, особого развития эта идея не получила. «На данный момент не вижу признаков реализации нашумевшего проекта бартера нефти на сухофрукты, – сказал эксперт. – В 2022 году наблюдалось некоторое увеличение товарооборота между РФ и Афганистаном, однако в целом по сравнению с объемом внешней торговли РФ с другими странами, это незначительно и Афганистан трудно отнести к списку значимых для Москвы торгово-экономических партнеров».

Реализация транспортных и энергетических проектов требует больших капиталовложений, что, в свою очередь, обусловлено рядом обстоятельств, в том числе отсутствием законодательной базы, отмечает Омар Нессар. По его словам, взаимодействие российских регионов с Афганистаном в целом подчинены тем же правилам, которые сформировались на межгосударственном уровне и носят ограниченный характер.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев озвучил объем товарооборота между Кабулом и Астаной, который оказался более чем в пять раз больше российского – $1 млрд. При этом в планах у властей Казахстана увеличить товарооборот до $3 млрд.

«Товарооборот Казахстана с Афганистаном состоит в основном из эксперта муки, которая по всей видимости уходит и в Пакистан. Поэтому казахи указывают на транзитный потенциал, – прокомментировал это Омар Нессар. – Но у России тоже был период, когда товарооборот с Афганистаном достигал $1 млрд. – в 2010-2011 годах».

Можно предположить, что торговля Афганистана со странами постсоветского пространства сможет выйти на новый уровень после завершения строительства железной дороги Термез-Кабул-Пешавар, которое ведется с участием специалистов из Узбекистана. Она сделает возможным еще и транзит товаров в Пакистан, что очень привлекательно, учитывая более чем 230-миллионное население этой страны.

Пока же предпринимателям приходится довольствоваться международным торговым центром (МТЦ), который Узбекистан открыл в Термезе – на самой границе с Афганистаном. В июне его посещал глава российского торгпредства Константин Злыгостев. Согласно планам узбекских властей, за счет МТЦ узбекско-афганский товарооборот должен достигнуть $1,2 млрд.

Еще один сосед страны – Китай, выделяется из общего списка тем, что делает ставку не на торговлю, а на инвестиции в горно-добывающую промышленность Афганистана. Например, в конце июля ленточку перерезали на уже третьей нефтяной скважине месторождения Кашкари в провинции Сари-Пуль. Она принадлежит компании с говорящим названием Afg-Chin Oil & Gas Ltd., правда, реальная добыча пока не запущена.