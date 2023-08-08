Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовал в районе Улудере провинции Ширнак одного из членов террористической организации РПК.

Турецкие власти используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были убиты или задержаны.

Операция была проведена 27 июля. Предположительное имя нейтрализованного члена РПК — Юсуф Хаджи Код Али Йигит, который перешел турецкую границу в 2022 году для проведения диверсионных акций. При этом силы безопасности обнаружили у террориста удостоверение расположенного в Ираке лагеря беженцев Махмур.

Как отмечают турецкие спецслужбы, «члены РПК могут комфортно перемещаться по Ираку с удостоверениями личности беженцев. Террористическая организация максимально использует возможности, предоставляемые статусом беженца», — говорится в сообщении.

Известно, что лагерь Махмур на севере Ирака на протяжении многих лет был одной из основных баз РПК и активно использовался в рамках многих мероприятий в области переброски, тылового обеспечения, разведки, пропаганды, обучения и вербовки нового персонала. Как сообщало агентству «Анадолу», представители ООН неоднократно выступали с предупреждениями по ситуации в иракском лагере Махмур.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.