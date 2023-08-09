94 французских сенаторов направили президенту Франции Эммануэлю Макрону открытое письмо, где обвинили Париж в провале государственной политики в Африке. Письмо опубликовано в газете Le Figaro.

Авторы письма — первый вице-председатель Сената по международным отношениям Роже Каручи, глава Республиканской фракции в сенате Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон.

Политики утверждают: за последние 2-3 года сразу четыре африканские страны — Нигер, Мали, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Буркина-Фасо — отказались от какого-либо сотрудничества с Францией. Страны постепенно свернули военное сотрудничество с Парижем и денонсируют экономические соглашения.

Государства, традиционно считающиеся близкими к Франции из-за их принадлежности к Франкофонии — например, Кот-д'Ивуар и Сенегал — также постепенно отказываются от курса на сближение с Парижем. В этих государствах проходят массовые антифранцузские акции. Также Франция имеет исторически сложные отношения с Алжиром и непростые с Марокко и Тунисом, отмечают сенаторы.

«‎‎На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка», — говорится в письме.

Сенаторы требуют пересмотреть политику в Африке

По мнению сенаторов, Макрон должен пересмотреть французское видение Африки.

«Вероятно, пришло время, когда Африка, дружественный [Франции] континент, кажется, больше не понимает Францию ​​и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие. Со своей стороны, мы не смирились с нашим постепенным исчезновением со всего континента‎»‎, — следует из текста обращения.

Письмо сенаторов появилось на фоне вооруженного мятежа в Нигере. Франция резко осудила попытку госпереворота. Ранее глава французского МИДа Катрин Колонна предупредила: реальный сценарий для этой богатой ресурсами африканской страны — военная интервенция.

Переворот против президента Нигера Мохаммеда Базума стал третьим подобным путчем в регионе за последние три года: ранее аналогичные перевороты произошли в Мали и Буркина-Фасо в 2021 и 2022 годах. Это вынудило Францию вывести своих военных из этих стран, отмечает France24.

Как ранее писал TRT на русском, события в Нигере стали особенно болезненными для Макрона, поскольку президент стремился сделать эту страну центром французского присутствия в регионе после переворота в Мали.

Нигер предполагалось сделать «сердцем» французской военной операции против радикальных группировок в Африке, но несмотря на это военный корпус и разведсообщество европейцев не смогли даже предугадать нынешнее развитие событий. Формулировки и требования мятежников не внесли большой ясности в их реальные мотивы.