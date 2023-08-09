Прошедшие в Джидде многосторонние переговоры по Украине с участием стран глобального Юга продемонстрировали высокий уровень взаимного доверия между Китаем и игроками Ближнего Востока. В отличие от июньской встречи в аналогичном формате на территории Дании, консультации в Саудовской Аравии посетила делегация КНР, которая положительно оценила итоги мероприятия. Готовность Пекина направить своих представителей в Джидду была интерпретирована как результат тесных контактов между китайской и саудовской дипломатией.

На этом фоне у гонконгской прессы возникли ожидания, что у взаимодействия между Эр-Риядом и Пекином есть потенциал сдвинуть с места еще одно переговорное досье, которое в последние годы пытается разрешить под своей эгидой администрация президента США. Это проблема нормализации официальных связей между Израилем и Саудовской Аравией. Согласно оценкам South China Morning Post (SCMP), КНР вполне могла бы взять на себя посредничество в таком диалоге с учетом ее недавнего опыта по медиаторству в ирано-саудовском примирении.

В этом плане интерес будет представлять ожидающийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Пекин. В июне глава правительства подтвердил, что получил соответствующее приглашение с китайской стороны. Первоначально запланированная на июль поездка, вероятно, будет организована ближе к концу этого года. Во время личной встречи с Нетаньяху 26 июля посол КНР в Израиле Кай Рун заявил, что председатель Си Цзиньпин «с нетерпением ждет» приезда главы правительства.

Любой запрос на посредничество со стороны Пекина неизбежно станет вызовом для имиджа американской дипломатии, активно пытавшейся форсировать диалог между двумя государствами Ближнего Востока.

Борьба посредников

О том, что администрация Джо Байдена в последнее время активизировала свои усилия по сокращению дипломатической дистанции между Саудовской Аравией и Израилем, заявлял в конце июля израильский министр иностранных дел Эли Коэн. «Думаю, окно возможностей остается открытым до конца марта следующего года, потому что с того момента США втягиваются в выборы, — предполагал глава внешнеполитического ведомства. — Мы всегда говорим об израильском интересе, но мир с Саудовской Аравией — это еще и интерес Америки».

По словам источников, Белый дом действительно делает ставку на завершение переговорного процесса до перехода избирательной кампании-2024 в США в активную фазу. По данным издания Semafor, американские власти не против предложить сторонам потенциальной сделки военные и экономические стимулы. В их числе упоминалось, к примеру, заключение между Вашингтоном и Эр-Риядом такого соглашения об оборонном сотрудничестве, которое бы компенсировало невнимательность Белого дома к своим союзникам в регионе Ближнего Востока.

Тем не менее, сама концепция Авраамовых соглашений с момента заключения первых сделок, похоже, растеряла сторонников в арабском мире. Это подсчитали эксперты. Опрос Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) в 2022 году показал: процент тех, кто воспринимает нормализацию положительно, колеблется в пределах от 19% до 25% в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ. Падение произошло с показателя примерно в 40%. Наименьшие колебания показала Иордания: Авраамовы соглашения стабильно поддерживает 12% респондентов.

Вопреки этому переговорная формула по-прежнему является устойчивым элементом американской внешнеполитической повестки. Наблюдатели не исключают, что Белый дом пытается ускорить заключение договоренностей между Израилем и Саудовской Аравией отчасти в качестве антитезы дипломатическим усилиям Китая, которому в марте этого года удалось поставить формальную точку в ирано-саудовском сближении.

Рычаги воздействия

Пока что власти Израиля не направляли Китаю формальную просьбу об оказании посреднических услуг в диалоге с Эр-Риядом, отмечает в разговоре с TRT Russian адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бертон. «Однако на встрече главных должностных лиц может быть использован положительный язык и впоследствии могут быть сделаны заявления о взаимных интересах, стремлении к региональной стабильности и признанию, через которые нормализация с Саудовской Аравией может быть сформулирована», — допустил эксперт.

Предложит ли КНР сторонам вести диалог самостоятельно или будет активно заниматься этим процессом — другой вопрос, отмечает Бертон. По его словам, шансы на успех в этом досье не выглядят столь осязаемо. «Если вы посмотрите на ирано-саудовскую сделку, которая была поддержана Китаем, то вы увидите, что она была заключена после двух лет переговоров, ранее проводившихся при медиаторстве Омана и Ирака», — напоминает аналитик. Он отмечает, что Пекин вовлекся в этот диалог не на проблемных ранних этапах, а уже в ходе активной фазы.

«Одна из причин, почему такие переговоры могут не увенчаться успехом, заключается в том, что в последние несколько лет ветер, который дул в паруса Авраамовых соглашений, ослаб, — считает Бертон. — За исключением ОАЭ, они не принесли существенных улучшений их арабским подписантам».

Кроме того, собеседник TRT Russian добавляет: Саудовская Аравия знает, насколько сильно и Израиль, и США добиваются нормализации контактов. Это дает королевству существенные рычаги воздействия. «Если завтра они достигнут соглашения с Израилем, все эти рычаги будут потеряны», — резюмирует Бертон.

«Признак слабости»

Возможное вовлечение Китая в диалог между Саудовской Аравией и Израилем вызовет недовольство в руководстве США «на личном и индивидуальном уровне», рассуждает эксперт. «Но, в конечном счете, это будет соответствовать их долгосрочным и более широким целям в регионе, — полагает Бертон. — США настаивают на нормализации израильско-саудовских отношений, поэтому, несмотря на то что они могут потерять посреднический престиж, я уверен, некоторые представители администрации смогут посмотреть на это более широко».

По словам собеседника TRT Russian, вопреки всем маневрам Пекина и Вашингтона, оба игрока разделяют некоторые общие опасения по поводу Ближнего Востока.

«В конечном счете, любая нормализация саудовско-израильских отношений при посредничестве Китая поднимет престиж КНР и будет рекламироваться как признак слабости Америки. Тем не менее, и саудовцы, и израильтяне были и останутся сильными союзниками США», — констатирует эксперт. По его словам, достаточно взглянуть на контакты между официальными лицами США и Израиля в последние недели: несмотря на критику судебной реформы, администрация Байдена так и не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить ее.

«Когда в Кнессете были приняты изменения (по поводу юридической системы. — TRT на русском), США объявили, что американская помощь Израилю не претерпит корректировок. Если говорить коротко, основные принципы сохраняются», — подытожил Бертон.