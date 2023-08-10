На прошлой неделе в Москве впервые закрылось посольство одной из европейских стран — Исландии. На особняке в Хлебном переулке спустили национальный флаг и сняли таблички. Сами же дипломаты, как сообщает агентство РИА Новости, уехали с вещами еще 20 июля. О решении приостановить работу посольства, но без разрыва дипломатических отношений, в исландском МИДе сообщили еще в июне.

«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой внешнеполитической службе Исландии содержать посольство в России», — пояснила глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Гюльфадоттир. Стоит отметить, что дипломатический корпус островного государства, и правда, достаточно скромен — у Исландии лишь 18 посольств по всему миру.

На сайте правительства Исландии также приводится историческая справка, в которой говорится, что посольство в Москве работало с 1944 года — то есть с момента обретения островом независимости от Дании. Короткий перерыв был лишь в 1951-1953 годах, когда между странами не было торговли. Через посольство в Москве Рейкьявик также поддерживал контакты с целым рядом постсоветских государств: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. «Как только условия позволят, Исландия сделает своим приоритетом возобновление работы посольства в Москве», — также говорится в сообщении.

Пока же приоритеты у правительства Исландии другие — Рейкьявик рассчитывает на расширение связей с Украиной, в которой у страны пока что нет посольства. Поэтому исландские дипломаты решили заручиться помощью литовских коллег.

«Литва — один из наших ближайших друзей на международной арене. Поэтому это было честью для нас получить это предложение о сотрудничестве, — заявила министр Гюльфадоттир. — Это очень ценно, потому что Литва имеет сильное и налаженное представительство в Киеве. Мы ожидаем, что наши отношения с Украиной укрепятся в обозримом будущем, поскольку у нас нет планов открывать в Киеве посольство, подобное сотрудничество можно назвать великолепным стартом».

Примечательно, что Исландия не потребовала от Москвы аналогично закрыть российское посольство в Рейкьявике. Но уровень дипломатического представительства все же будет понижен, как того требует Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года.

Отметим, что после начала конфликта Москва и страны Запада стали активнее прежнего понижать уровень дипломатического представительства в столицах друг друга. По подсчетам РБК, всего в 2022 году Россия выслала 305 зарубежных дипломатов, а в качестве ответной меры домой вернулись 566 сотрудников МИД РФ. До этого крупные высылки наблюдались в 2016 году, но лишь со стороны России, которая выслала 778 человек, а взамен получила 38.

Столь серьезное сокращение оказалось трудно пережить даже самым крупным дипмиссиям, таким как посольства Германии или США. Например, на сайте посольства Германии в Москве сейчас висит сообщение: «Состоявшееся по требованию Российской Федерации сокращение персонала затронуло также и Консульско-правовой департамент Посольства Германии. В связи с этим впредь мы не сможем оказывать консульские услуги в обычном объеме. В течение ближайших недель прогнозируется увеличение сроков ожидания записи на подачу визовых ходатайств и сроков их рассмотрения, а также сокращение спектра оказываемых консульских услуг. В данной связи рекомендуем заблаговременно записываться на прием».

При этом посольства небольших стран действительно оказались на грани закрытия. Например, такую возможность не исключали финские дипломаты, которые уже в мае 2023 года столкнулись с арестами своих счетов в России. Правда, стоит отметить, что до этого Финляндия арестовала квартиры российских дипломатов, а также здание культурного центра в Хельсинки.

Пока же решение о закрытии принято лишь для консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, которое считалось главным «окном в Европу» для россиян. «До последнего времени именно это генконсульство выдавало больше всего шенгенских виз россиянам, — пишет издание The Moscow Times. — В 2019 году там было оформлено более 643 000 виз — 16% от всех, выданных за год россиянам, а в 2022 году, несмотря на ограничения для туристов, — 82 827 виз, или 14% от всех выданных виз. В целом процент отказа в шенгенских визах россиянам в 2022 году вырос до 10% против 1,5% в последнем нормальном для выездного туризма 2019 году. При этом генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге сохранило лояльное отношение к заявителям — там получали отказ в визе всего 2% заявителей, тогда как в московском генконсульстве — 12%».

Несмотря на это, инициатором закрытия консульства оказался не Хельсинки, а Москва. «В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении российского МИДа «Об ответных мерах в связи с конфронтационной политикой Финляндии в отношении России» от 7 июля этого года.

Кроме Финляндии дипломатические представительства в российских городах после начала полномасштабных боевых действий российского вторжения в Украину закрыла сама Украина, а также Литва, Польша, Латвия, Эстония, Швеция, Болгария, Чехия и Германия — последней пришлось закрыть сразу три консульства: в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.