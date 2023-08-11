«Байденомика — это будущее. Это просто еще один способ сказать: восстановите американскую мечту», — заявил на днях президент США Джо Байден во время, по сути, предвыборного выступления перед сторонниками в Чикаго. Он рассказал об экономических успехах своей команды в Филадельфии, Нью-Мексико и Аризоне, но избирателей это вряд ли убедит. Согласно исследованию международной исследовательской компании Ipsos, 42% американских респондентов считают, что состояние экономики США сейчас слабее, чем в 2020-м во время Дональда Трампа.

Ниже среднего

Суть так называемой «байденомики», которую Байден сформулировал еще до того, как стать президентом, сводится к тому, чтобы развивать экономику, основанную на поддержке среднего класса с отказом от предоставления льгот корпорациям. В ее концепции лежит макроэкономическая теория middle out, которая делает ставку на покупательскую способность среднего класса как ключевой элемент создания рабочих мест и экономического роста.

«Байденомика» предполагает активную борьбу с инфляцией, стимулирование экономики через наращивание инвестиций в дорожную инфраструктуру, закрытие налоговых «лазеек» для состоятельных инвесторов, ужесточение регулирования криптоиндустрии и развитие «зеленой» энергетики, поясняет TRT на русском партнёр Capital Lab Евгений Шатов: «План направлен также на расширение возможностей для трудоустройства и снижение расходов домохозяйств на лекарства по рецептам и на проценты по кредитам».

Однако ситуация в стране не самая благоприятная, как бы парадоксально это не звучало для Америки. Безработица действительно находится на низком уровне, но жителей беспокоит высокая инфляция, которую разогнал сам Федрезерв стимулированием постковидной экономики, а количество людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, только увеличивается. Согласно апрельскому отчету финансовой компании LendingClub, больше половины (60%) взрослых граждан США признались, что стеснены в средствах.

Весной в США закрылись по меньшей мере три крупных банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и First Republic (FRB). Кризис в банковской сфере привел к тому, что компаниям стало еще сложнее занимать и обслуживать имеющийся долг. Между тем в ожидании рецессии крупные компании сократили численность рабочей силы, уволив тысячи работников. На массовые сокращения пошли в Google, Amazon, Microsoft и в других крупнейших корпорациях.

Экономическая политика Байдена подвергается критике уже достаточно давно, причем не только со стороны республиканцев. «Все большее число американских избирателей также недовольны масштабами экономической помощи Украине в виде льготных кредитов, а также безвозмездных средств, что также косвенно отражается на уровне жизни населения. В частности, проведенный в США опрос показывает, что число тех, кто считает помощь Украине чрезмерной, увеличилось в четыре раза, а среди республиканцев — почти в семь раз, до 40%», — говорит Шатов.

Как отметил в разговоре с TRT на русском член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, «байденомика» вряд ли способна решить структурные экономические проблемы США: «Это старая песня демократов, которых иногда называют социалистами. Доходы среднего класса — фондовый ранок. Если все растет, то у и людей все хорошо. Конечно, можно было поступить как республиканцы и снизить налоги на корпоративный сектор, но они этого делать точно не будут».

В долгах и кредитах

Есть немало исследований, в том числе в США, которые показывают вполне печальную картину: на протяжении десятилетий средний класс в Штатах сокращается, каждое следующее поколение имеет меньше сбережений, чем их родители. Дело не в уровне зарплат, а в покупательской способности денег – в 1960-е $1 тыс. была серьезной суммой, тогда как для современного американца это мизер.

Постепенное сокращение реальных доходов вместе с сокращением трудовых ресурсов (старение населения, рост количества граждан, живущих на пособие) – одна из проблем в экономике США. Стоит добавить рекордную в прошлом году инфляцию – 9,1%, что стало максимумом за 40 лет, а также все большее число людей, живущих за счет кредитов.

«Главными структурными проблемами американской экономики являются растущий уровень госдолга, стагнация промышленного сектора, симптомы рецессии, повышенный уровень инфляции, замедление экономического роста, снижение темпов роста производительности труда, демографические проблемы и деградация рабочей силы», — перечислил в разговоре с TRT на русском Шатов.

В отличие от других стран, США с помощью печатания самой востребованной валюты мира, имеют возможность эти проблемы сглаживать. Поэтому многие с удивлением воспринимают информацию, что США стоят на пороге серьезного экономического кризиса – показатели биржи, индексы, рост стоимости акций технологических компаний все-таки говорят о другом.

При этом рост задолженности граждан по кредиткам и тот факт, что большинство американцев живут от зарплаты до зарплаты, – это следствие и многолетних проблем, и результат 2022-го. Инфляция привела к обесцениванию валюты, а следовательно, к изменению потребительского поведения — точнее большей экономии в домохозяйствах.

Структурные проблемы в экономике США копились десятилетиями. И всегда США сбрасывали эти проблемы на кризис или войну. Сейчас энергетический кризис в Европе, бегство капиталов из Еврозоны в трежерис и релокация реального бизнеса из ЕС в США – один из способов решения внутренних проблем Америки. Однако эти тенденции не означают, что первая экономика мира в ближайшее время придет к восстановлению.

США может ожидать очень длительный период рецессии, которая по факту уже состоялась в прошлом году (падение ВВП два квартала подряд – в первом и втором кварталах 2022 года). Но Белый дом отказался это признавать рецессий, вопреки существующей экономической науке, чтобы не потерять имидж центра мировой экономики. Насколько хватит этих усилий — вопрос открытый.