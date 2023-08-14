Ослепленные ненавистью и подстрекаемые невежеством, некоторые жители Запада гордятся тем, что оскверняют Коран, священную книгу ислама и источник веры для миллиардов практикующих мусульман во всем мире, пишет TRT World.

Такие гнусные действия — большинство из которых произошли в Швеции и Дании — глубоко ранят мусульман. Мировое исламское сообщество рассматривает такие действия как попытки уничтожить часть человеческой истории, сформированную под влиянием откровений Корана.

Антимусульманские радикалы во всем мире не могут понять тот факт, что Коран, путеводный свет ислама, был решающим элементом в подъеме крупных империй, таких как империи Омейядов, Аббасидов и Османов — мировых держав, которые влияли и господствовали в течение долгих периодов мировой истории — как минимум, с VII по XX вв.

Универсальный характер ислама также сыграл решающую роль в создании великих центров знаний, объединяющих ученых разного происхождения в мусульманских столицах, таких как Багдад, Каир и Стамбул.

Во время Золотого века ислама в VIII-м веке знаменитая багдадская школа, Дом Мудрости (Бейт аль-Хикма), была ведущим мировым центром научных исследований. Фанатики, сжигающие Коран, видимо, забыли об этом факте.

Многие современные ученые высоко оценивают Дом Мудрости и другие мусульманские институты, которые сыграли важную роль в переводе древних философских текстов с греческого и латыни на арабский язык. Именно эти переводы позволили спасти древние знания от исчезновения, сохранили важнейшее мировое наследие. В дни своего расцвета знаменитые книжные магазины Багдада продавали тысячи книг в день.

«Без появления Корана не было бы исламских наук, какими мы их знаем, наук, которые позже были принесены на Запад. У нас не было бы таких слов, как «алгебра», «алгоритм» и многих других научных терминов арабского происхождения», — написал один из ведущих исследователей Корана Сейед Хоссейн Наср.

Изложенные в Коране исторические события, а также описание механизмов космоса вдохновило первых мусульман на глубокие размышления о человеческой жизни, ее значении в пространстве Вселенной. Эта мудрость также побудила мусульман заняться социальными науками, считает Абдулазиз Хатип, профессор тафсира (комментарии к Корану) в Университете Мармара.

В результате, по словам Хатипа, через сто лет после обретения Корана в исламском мире получила широкое распространение не только религиозная мысль, но и научные исследования.

«Самый большой вклад Корана в развитие человечества заключается в том, что он помог человеку раскрыть способность воспринимать физический мир, анатомию человека, историю и природные явления в качестве критического наблюдателя», — заявил Хатип в беседе с TRT World.

Профессор считает, что новаторская работа мусульманских научных учреждений и ученых со временем повлияла на западную цивилизацию и сыграла решающую роль в формировании современного мира.

Благодаря глобальному влиянию ислама в обширном регионе от Кордовы до Багдада были построены научные и культурные центры. Будучи столицей Аббасидского халифата в середине IX века с населением в один миллион человек, Багдад стал «самым большим, самым процветающим и знаменитым городом в мире» того периода.

С расширением мусульманских государств между VII и IX веками на большие территории Ближнего Востока, Центральной Азии и современной Испании наука, культура и искусство, а также торговая деятельность стали глобальными, распространившись на многие части мира.

Материальное богатство и научное превосходство мусульманского мира привлекали средневековых религиозных и политических лидеров Европы, которые начали волну нападений, известных как Крестовые походы (1095-1291), на исламский Ближний Восток, чтобы разграбить его богатства.

Несмотря на насилие и опустошение Крестовых походов, во времена Османской империи ислам продолжил набирать популярность. В XIII и XVII веках вера активно распространялась в регионе от Анатолии (Малая Азия) до Восточной Европы. В тот же период ислам также добился большого прогресса в Южной Азии и на Дальнем Востоке.

Мусульман в мире почти 2 млрд человек. По некоторым оценкам, к 2075 году приверженцы ислама будут составлять большинство населения планеты.

Рождение и распространение ислама

Ученые и политики вряд ли могли предсказать продолжающееся демографическое расширение ислама тогда, в VII веке, когда пророк Мухаммед получил первые откровения Корана в Мекке — городе на территории современной Саудовской Аравии.

По оценкам экспертов, в то время в Мекке проживало всего 600 человек. А мусульман Мекки под предводительством пророка Мухаммеда до их вынужденного переселения в Медину было всего 200 человек.

Но как вера, которой следовали всего 200 человек, изменила мир и так быстро распространилась по всему земному шару? И как это продвинуло прогресс цивилизационного движения с Запада на Восток?

«Коран тесно связан с Пророком Мухаммедом и его личностью, его местом в истории. Пророк и послание Корана создали сообщество с героическим характером. Это были люди, способные на самопожертвование», — заявил Эбрахим Муса, профессор исламской мысли и мусульманских обществ в Университете Нотр-Дам.

«Они делали выбор в пользу своих ближних — особенно слабых и нуждающихся — жертвуя собой. Они предпочитали освобождающее послание ислама своим жизням. Пророк и Коран вдохновили их поливать дерево откровения в мире своими жертвами», — отметил Муса в беседе с TRT World.

«Поэтому первая община мусульман почитается из поколения в поколение. Такие люди, как первые мусульмане, могут изменить историю», — уточнил профессор.

«Героический характер» первого поколения мусульман коренится в сильном стремлении изменить мировую историю, потому что Коран заверил их, что они будут «лучшим сообществом, когда-либо созданным для человечества, которое предписывает добро и запрещает зло», говорится в священной книге мусульман.

«Серьёзные люди отнеслись к этому пророчеству серьёзно — до такой степени, что попытались построить историю всего мира в соответствии с ним», — писал Маршалл Ходжсон, один из величайших западных исследователей исламской истории и мысли, в своем шедевре «История ислама».

Другие ученые предлагали иные теории для объяснения столь стремительного распространения ислама по континентам после его зарождения в Мекке в 610 году нашей эры, когда были ниспосланы первые откровения Корана.

Эти аргументы варьируются от военной и политической доблести первых исламских правителей, которые маршировали по обширным территориям от Аравийского полуострова до современных Ирака, Сирии, Северной Африки и Центральной Азии, до либеральной экономической политики, проводимой мусульманскими лидерами на завоеванных землях.

Преображающее послание Корана

Профессор исламской философии в Университете Мармара Омер Тюркер считает, что среди прочих факторов решающую роль в распространении и преобладании ислама во всем мире сыграла преобразующая сила Корана. Священная книга давала верующим знания о том, как получить абсолютную истину в этой жизни, а также как обрести счастье в загробной жизни.

«Первые мусульмане верили, что у них есть знание истины, полученное через Пророка Мухаммеда, и что они действительно могут практиковать эту истину, следуя истинному примеру Посланника Аллаха. В результате они считали, что должны донести эту истину до всех людей в мире», — заявил Тюркер в интервью TRT World.

«Исламская истина выражается в лучшем своем проявлении через чистую форму монотеизма (таухид). Первые мусульмане твердо верили, что у них есть священная миссия — сделать так, чтобы божественное слово, основанное на таухиде, достигло всего человечества», — отмечает профессор.

В отличие от Библии, которая содержит священные писания, написанные на трех разных языках — арамейском, иврите и греческом, — Коран на протяжении столетий оставался на исходном арабском языке.

Эта историческая преемственность углубляет связь мусульман со своей священной книгой. Потому такие действия, как сожжение Корана, вызывают у приверженцев ислама особое беспокойство, подчеркивает TRT World.

Как и его коллега Тюркер, профессор Муса указывает: уникальное сочетание, предлагаемое исламом — монотеистическое послание и кодекс жизни через религиозные практики — это фундаментальный фактор не только быстрого распространения религии в течение первого века ее существования. Это также фактор, объясняющий ее глобальное распространение и растущее присутствие и поныне.

Ислам дает верующим «уникальный ритм и образец повседневной жизни, перемежающийся обязательными ежедневными молитвами и ритуалами», а также ежегодные религиозные обряды, такие как пост и закят («очищение»).

Более того, такие пожизненные ритуалы, как хадж, паломничество в святые земли Мекки и Медины, дают мусульманам ощущение принадлежности к мировому сообществу, добавляет профессор Муса.

«Коран — постоянный спутник мусульман на жизненном пути. Его стихи — это первые звуки, произносимые в ухо новорожденного ребенка. Его читают во время церемонии бракосочетания, и его стихи обычно являются последними словами, которые мусульманин слышит перед смертью», — писал Наср в 2015 году.

Все эти ритуалы и практики придают исламу «необычайную согласованность и последовательность, которые позволяют отправлять ритуалы практически в любой точке мира», — говорит Муса.

«Несмотря на смещение центра тяжести ислама в сторону Сирии при Омейядах, Ирака при Аббасидах, Стамбула при османах и Египта при мамлюках, ритуалы оставались нетронутыми. Глобальное единство становится видимым дважды в год [во время кульминации хаджа] на протяжении 1400 лет», — говорит Муса.

Благодаря этим ритуалам мусульманская община, разделенная землями и морями, смогла на протяжении столетий сохранить общие знаменатели.

Универсальный политический проект

Всеобщая привлекательность ислама позволила мусульманам создать глобальное сообщество (умму) и сохранить её на протяжении столетий, несмотря на множество внутренних и внешних проблем — от межконфессиональной напряженности до Крестовых походов и западной колонизации исламских земель.

Точно так же инклюзивная природа ислама позволила мусульманам создать многоэтнические, многокультурные и многоконфессиональные государства во главе с халифами, которые служили политическими и религиозными авторитетами в мировом мусульманском сообществе.

«Она (мусульманская община) подошла ближе, чем кто-либо когда-либо, к объединению всего человечества под своими идеалами», — заметил Ходжсон в «Истории ислама».

В наше время в мире возобладал глобализм под руководством Запада при поддержке таких международных организаций, как МВФ, Всемирный банк и НАТО, которые еще больше подкрепляются господством экономической системы, основанной на долларах.

Но в прошлом различные мусульманские политические образования — от Омейядов до Фатимидов и османов — были очень близки к разработке такого типа международного порядка, напоминающего нынешнюю глобалистскую систему.

Первое исламское государство, основанное во время Халифата Рашидун между 632 и 661 годами и возглавляемое сподвижниками пророка Мухаммеда, управляло большей частью Ближнего Востока, Ирана и Центральной Азии.

После этого периода к власти пришли две могущественные державы — Омейяды и Аббасиды — крупные арабские династии того времени, которые контролировали большую часть известного мира между VII и IX веками. Их владения включали огромные пространства Евразии и Африки, за исключением Китая и некоторых частей Индии, Европы и современной России.

Позже, в XVI веке, в зените своего могущества Османская империя, мусульманско-тюркская династия, продолжила поддерживать обширную и прочную мусульманскую империю.

Несмотря на славное и прогрессивное прошлое, в исламском мире за последние четыре столетия наблюдается явный упадок. Многие мусульманские государства в настоящее время сталкиваются с серьезными экономическими проблемами и политической нестабильностью.

Динамика, стоящая за этим политическим и экономическим спадом, продолжает оставаться предметом жарких споров, при этом одни объясняют это разрушительными последствиями западного колониализма, а другие указывают на научный упадок мусульманских обществ.

Но Ходжсон считал, что если мусульмане смогут «откровенно» взглянуть в лицо реалиям — как положительным, так и отрицательным аспектам — своего исламского наследия, то смогут справиться с нынешним кризисом.

При этом ученый утверждал, что приверженцы ислама также могут помочь современному обществу «преодолеть культурные дислокации» современности и «обеспечить основу для творчества в единообразной среде массовой культуры».

«В более общем плане она (мусульманская мораль) может показать, что ислам смог удовлетворить современную потребность в моральном видении, в творческом просветлении человеческого сознания в техналистском мире», — писал ученый.

Как и Ходжсон, Хатип считает, что будущее ислама зависит от позиции и отношения мусульман. «Ответ Корана на этот вопрос ясен: пока общество не изменит себя, Аллах не изменит хорошее или плохое, положительное или отрицательное положение, в котором оно находится», — отмечает профессор.

«Освобождение от нынешнего позорного положения возможно через возвращение к принципам Корана, который полон жизни, счастья, чести и достоинства», — заключает ученый.

Автор: Мурат Софуоглу