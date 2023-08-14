Надзорный комитет Палаты представителей США обнаружил, что члены семьи президента Джо Байдена и его деловые партнеры получили «‎миллионные выплаты»‎ от бизнесменов из разных стран. Соответствующий доклад опубликовал глава комитета республиканец Джеймс Комер.

Как следует из документа, родственники американского лидера получили средства из иностранных источников в период вице-президентства Байдена. В докладе приводятся скриншоты банковских выписок. Ссылаясь на них, Комер уточняет: Байдены получили более $20 млн из-за границы за «‎неопределенные услуги»‎.

Автор доклада уточняет: сын президента Хантер Байден, владеющий компанией Burisma, «‎получил миллионы долларов в виде платежей, вице-президент Джо Байден обедал с иностранными партнерами своего сына в Вашингтоне»‎.

В качестве доказательств Комер приводит показания Девона Арчера, бывшего делового партнера Хантера Байдена. В частности, Арчер утверждал, что сын действующего президента США продавал встречи со своим отцом, пользуясь его «брендом».

Какого-либо документального подтверждения этой информации нет. В Белом доме опровергли заявления главы надзорного комитета. Там также заявили: в показаниях делового партнера сына президента Девона Арчера ни разу не упоминаются разговоры Джо Байдена с Хантером или его деловыми партнерами о бизнесе. Кроме того, Арчер подтвердил, что никогда не был свидетелем каких-либо «неправильных действий» нынешнего президента, подчеркнули в администрации Байдена.