Надзорный комитет Палаты представителей США обнаружил, что члены семьи президента Джо Байдена и его деловые партнеры получили «миллионные выплаты» от бизнесменов из разных стран. Соответствующий доклад опубликовал глава комитета республиканец Джеймс Комер.
Как следует из документа, родственники американского лидера получили средства из иностранных источников в период вице-президентства Байдена. В докладе приводятся скриншоты банковских выписок. Ссылаясь на них, Комер уточняет: Байдены получили более $20 млн из-за границы за «неопределенные услуги».
Автор доклада уточняет: сын президента Хантер Байден, владеющий компанией Burisma, «получил миллионы долларов в виде платежей, вице-президент Джо Байден обедал с иностранными партнерами своего сына в Вашингтоне».
В качестве доказательств Комер приводит показания Девона Арчера, бывшего делового партнера Хантера Байдена. В частности, Арчер утверждал, что сын действующего президента США продавал встречи со своим отцом, пользуясь его «брендом».
Какого-либо документального подтверждения этой информации нет. В Белом доме опровергли заявления главы надзорного комитета. Там также заявили: в показаниях делового партнера сына президента Девона Арчера ни разу не упоминаются разговоры Джо Байдена с Хантером или его деловыми партнерами о бизнесе. Кроме того, Арчер подтвердил, что никогда не был свидетелем каких-либо «неправильных действий» нынешнего президента, подчеркнули в администрации Байдена.