Анкара внимательно следит за напряженностью на Лачинской дороге и выражает поддержку законной озабоченности Азербайджана по этому вопросу, говорится в распространенном МИД Турции заявлении.

«К сожалению, опасения, которые Азербайджан громко озвучивал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, и в результате Азербайджан принял меры, которые он считает целесообразными в рамках своих суверенных прав», — отметили в ведомстве.

Турция считает, что нет никаких оснований для критики Азербайджана в отношении Лачинской дороги. «Тот факт, что в настоящее время предусмотрены медицинские проезды по Лачинской дороге, а также другие маршруты, пригодные для перевозки больших объемов материальных средств, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимум усилий», — говорится в сообщении.

Необходимо поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов для удовлетворения потребностей армянского населения в Карабахе, а также усилия по реинтеграции армянского населения Азербайджана, указали в МИД.

Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе, территориальной целостности, суверенитета и гуманитарных усилий дружественного и братского Азербайджана следует поддерживать и избегать действий, усугубляющих ситуацию, заключили во внешнеполитическом ведомстве Турции.