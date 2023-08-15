Франция и США разошлись в оценках военного переворота в Нигере — в Париже недовольны дипломатическими решениями США. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Париж требует от военной хунты в Ниамее восстановить конституционную власть свергнутого президента Мохаммеда Базума. В Вашингтоне же перестали настаивать на возвращении президентской власти и требуют от хунты только освободить политика и изменить условия его содержания.

Источник газеты отметил, что визит в Нигер и. о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд и ее переговоры с хунтой — это «прямо противоположное тому, чего от них [американцев] ожидали [французы]».

«С такими союзниками нам не нужны враги», — заявил собеседник Le Figaro.

Париж намерен всеми силами добиваться восстановления власти Базума, поскольку на этом настаивает президент Эмманюэль Макрон, отмечает газета. От этого зависит авторитет Франции в Африке, «особенно в контексте ее демократической риторики», уточнили источники издания.

Для США восстановление свергнутого политика — не приоритетная задача, считают собеседники газеты. Для Вашингтона приоритет — стабильность в регионе Сахеля и сохранение американских военных баз. Ради этого, как отмечают источники Le Figaro, США могут пожертвовать конституционным порядком в Нигере. Военная хунта при этом может оставить американских военных для борьбы с джихадистами.

Вашингтон полагает, что у него есть «свой человек» среди хунты, утверждают собеседники газеты. Это бригадный генерал Муса Салау Барму — он назначен начальником Генштаба. Военный проходил подготовку в США и сохранил тесные контакты с Вашингтоном. Именно с ним встречалась Нуланд.

Французы недовольны плохим отношением

Франция также недовольна тем, что в Нигере растет неприязнь к французским военным, но не к американскому присутствию в стране. Хотя и Париж, и Вашингтон имеют в африканской стране примерно равные по численности военные контингенты — 1,5 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.

«США, как и другие наши союзники, имеют привычку предоставлять нам возможность принимать удары на себя», — заявил источник Le Figaro.

Негативное отношение к Франции в Нигере сложилось исторически, пишет газета. Оно связано с колониальным прошлым (Нигер — бывшая колония Парижа), а также из-за неудачной французской операции «Бархан» по борьбе с исламистскими группировками.

Как ранее писал TRT на русском, события в Нигере стали особенно болезненными для Макрона — президент стремился сделать эту страну центром французского присутствия в регионе после переворота в Мали.

Нигер предполагалось сделать «сердцем» французской военной операции против радикальных группировок в Африке, но несмотря на это военный корпус и разведсообщество европейцев не смогли даже предугадать нынешнее развитие событий. Формулировки и требования мятежников не внесли большой ясности в их реальные мотивы.