Министр иностранных дел Германии заявила, что продолжение визита в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи стало «логистически невозможным» после того, как ее во второй раз подвел стареющий правительственный самолет. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Немецкие СМИ уже заклеймили эту историю как национальный позор. Техники ВВС Германии не смогли устранить проблему с закрылками 23-летнего правительственного Airbus.

«Это более чем раздражает», — написала Бербок в соцсетях.

Министр и ее делегация застряли в Абу-Даби 14 августа после того, как самолет был вынужден прервать полет через три минуты после взлета из-за того, что закрылки не убирались.

Министр отказалась лететь коммерческой авиакомпанией после того, как ВВС Германии заверили ее, что смогли устранить проблему.

Они предприняли новую попытку улететь рано утром 15 августа. Но пилот снова был вынужден прервать полет через несколько минут после взлета, столкнувшись с той же проблемой. Самолету вновь пришлось слить тысячи галлонов топлива, чтобы благополучно приземлиться в Абу-Даби.

Поездка Бербок должна была стать первым визитом главы МИД Германии в Австралию с 2011 года. Бербок называла визит важной возможностью «укрепить узы сотрудничества» между двумя странами. Министр также планировала посетить один из полуфиналов женского чемпионата мира.

После второго неудачного взлета ВВС Германии объявили об ускорении вывода из эксплуатации двух А340, используемых МИД. Самолеты должны были вывести из эксплуатации в конце сентября.

Ранее правительство ФРГ закупило три новых самолета A350-900 за €1,2 млрд. Два из них находятся в эксплуатации. Журналисты решили уточнить у Минобороны ФРГ, почему министру не предоставили новый борт. В ведомстве ответили: более старый самолет был выбран «на основе оценки доступности и потребности других пользователей».

Неясно, предназначались ли самолеты для других официальных лиц. На этой неделе министр развития ФРГ посетил Мавританию и Нигерию, а канцлер Олаф Шольц должен был посетить Австрию.

Эпизод вызвал бурю негодования в немецких СМИ. Журналисты сравнили «позорную» отмену визита из-за технических проблем с вялым экономическим ростом страны, обременительной бюрократией и опаздывающими поездами.

Некоторые издания назвали идею правительственного самолета, который не может летать, «соответствующей всему, что вы слышали о Германии в последнее время». Вместе с Бербок в Австралию направлялся Торстен Беннер, директор Глобального института государственной политики.

По его словам, «поездка, идеально организованная, чтобы показать приверженность Германии Индо-Тихоокеанскому региону, превратилась в идеальную метафору, которую может использовать любой, кто говорит об упадке Германии». «Ущерб репутации как внутри страны, так и за рубежом, вызванный серией досадных происшествий с государственным флотом, реален», — констатировал Беннер.

Это далеко не первая поломка самолета немецких чиновников. В середине мая Анналена Бербок застряла в столице Катара Дохе из-за поврежденной шины на шасси правительственного борта.

В октябре 2018 года аналогичный инцидент произошел с занимавшим тогда пост министра финансов Олафом Шольцем. Борт не смог взлететь после остановки в Индонезии, потому что кабели в самолёте перегрызли некие грызуны.