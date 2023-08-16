Бывший глава контрразведки нью-йоркского отделения ФБР Чарльз Макгонигал признал свою вину в заговоре и работе на попавшего под санкции США российского олигарха Олега Дерипаску, сообщает телеканал CNN.

На заседании суда Макгонигал заявил, что не ставил целью навредить США или ФБР. Он признался, что участвовал в схеме Дерипаски и по его запросу собирал компромат и данные на другого миллиардера из России — Владимира Потанина.

Макгонигал был агентом ФБР более 22 лет — с 1996 по 2018 годы. Он участвовал в засекреченных расследованиях США в отношении богатых и влиятельных россиян. По данным следствия, после выхода в отставку, в 2021 году, он согласился провести расследование в отношении Потанина — конкурента Дерипаски — «в обмен на скрытые платежи». Макгонигал сообщил судье, что получил за свои услуги от российского миллиардера $17 500 за проведение расследования по открытым данным об активах Потанина.

Макгонигал отметил, что Дерипаска предложил ему после ухода со службы поработать на него. Сам бывший сотрудник ФБР счел такую работу законной.

Подсудимый уточнил: российский миллиардер «перевел ему гонорар со счета в российском банке через Кипр на счет в Нью-Джерси и далее». Макгонигал согласился лишиться незаконно полученного вознаграждения.

При этом следствие не удовлетворилось показаниями бывшего агентсва. Помощник прокурора США Ребекка Делл заявила судье, что экс-сотрудник ФБР и неустановленный сообщник планировали поделиться файлами из даркнета, касающимися Потанина. Сумма вознаграждения составляла от $625 тыс. до $3 млн.

Прокуроры считают, что Макгонигал вместе с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым в 2019 году пытался добиться исключения Дерипаски из санкционных списков США.

США ввели санкции против Олега Дерипаски весной 2018 года. Адвокаты миллиардера назвали ограничения незаконными. В 2019 году Дерипаска подал в суд на Минфин США. Однако суд оставил санкции без изменений и отклонил апелляцию миллиардера.

Олег Дерипаска в 2023 году занял 54-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $2,5 млрд.

По делу о работе на российского миллиардера Макгонигалу теперь может грозить максимальный пятилетний срок тюремного заключения. Приговор ему должны вынести 14 декабря.

Его адвокаты заявили, что попросят судью рассмотреть секретное предложение информации о работе Макгонигала на правительство США, прежде чем выносить ему приговор.