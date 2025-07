«Торговая война» между Пекином и Вашингтоном усиливается, несмотря неоднократные в этом году визиты американской стороны в Китай и публичные заявления о намерении наладить отношения. В Палате представителей Конгресса предложили запретить американским компаниям инвестировать в публичные рынки КНР. Однако пока ограничения коснулись лишь высокотехнологичного сектора. Эксперты отмечают: жесткая экономическая политика Америки вынуждает Поднебесную инвестировать триллионы долларов в развитие технологий, а товарооборот между странами только увеличивается.

Решающее сражение

«Связи США и Китая находятся в самой низкой точке с момента установления дипотношений», — заявил глава МИД КНР Цинь Ган 18 июня по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На следующий день председатель КНР Си Цзиньпин высказался несколько мягче, что «соперничество великих держав не отвечает духу времени». Но сути это не меняет: страны не собираются закапывать «топор» торговой войны.

Противостояние между Вашингтоном и Пекином обострилось в 2018 году, когда два государства взаимно ввели дополнительные тарифы на импорт. С тех пор напряженность только растет – страны принимают все новые ответные меры. 10 августа президент Джо Байден издал указ, ограничивающий американские инвестиции в Китай в области полупроводниковых технологий, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Официально решение обосновано интересами нацбезопасности. Однако оно укладывается в давнее соперничество между странами за лидерство на рынке полупроводников. Методы борьбы Вашингтона в Пекине воспринимают с раздражением, подчеркивая, что они нарушают принципы конкуренции.

«Новые правила действительно выявили истинное намерение США, которое направлено на то, чтобы зафиксировать китайское производство чипов на уровне 28-нм техпроцесса. Из-за этого мы можем отстать, по крайней мере, на пять поколений от мировых лидеров, которые уже делают чипы по 14-нм и даже 3-нм техпроцессу», — сказал глава компании по производству полупроводников AMEС Джеральд Инь.

Тем не менее, по словам вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, влияние американских ограничений на китайские рынок будет слабым. Приказ Байдена вступит в силу только в следующем году и не будет распространяться на такие отрасли, как биотехнологии. А многие организации, которые получают не менее половины своих доходов от передовых секторов, уже находятся под санкциями США.

Более того, по словам эксперта, председатель КНР Си Цзиньпин направляет триллионы долларов государственных денег для проведения исследований и разработок в области высоких технологий. Так, власти Китая выделили порядка $1,4 трлн на строительство заводов по производству чипов.

«Коммунистическая партия в этом году подтолкнула частный капитал к сотрудничеству в государственных инициативах, направленных на устранение слабых мест, таких как робототехника, квантовые вычисления и чипы, — отметила в комментарии TRT на русском Веретенникова. — Партия также создала национальное агентство, чтобы контролировать и развивать данные как стратегический ресурс».

По ее словам, правительство Китая предоставляет многообещающим стартапам в стратегически важных секторах налоговые льготы и другие финансовые стимулы. Поэтому со временем Пекин сможет наладить собственное производство и, возможно, даже побороться с США за мировое лидерство.

Взаимовыгодные противники

Результатом американо-китайского противостояния стало бегство компаний КНР с американских фондовых бирж. После победы на выборах Джо Байден продолжил начатую при экс-президенте Дональде Трампе стратегию по вытеснению их с рынка США под предлогом защиты от шпионажа со стороны Поднебесной.

В августе прошлого года пять крупных госкомпаний объявили о добровольном исключении из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE): нефтяные и нефтехимические PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховая China Life Insurance Co. и производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd.

Уже в декабре прошлого года официальные лица США заявили, что спор об аудите разрешился в их пользу: они впервые получили полный доступ к аудиторским документам китайских компаний, размещенных на американских биржах.

«Тем не менее, китайские компании пока не стремятся предоставлять необходимую информацию за 2021 год в соответствии с требованиями американской стороны. На мой взгляд, делистинг принесет больше проблем самим США, нежели Китаю. Дело в том, что если Вашингтон решит провести процедуру в 2024-м, то фактически лишит свои биржи ценных бумаг китайских компаний», — поясняет TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как сообщила TRT на русском Ольга Веретенникова, в зоне риска сегодня находятся более 160 организаций: «Размещение китайских компаний на американских биржах открывает доступ к покупке их акций более широкому кругу инвесторов. Но в случае делистинга они могут подать заявку на первичный листинг на Гонконгской бирже. Многие уже имеют вторичный листинг на бирже Гонконга, но первичный — обеспечит компаниям включение в программу Stock Connect».

Данная программа обеспечивает связь между материковыми рынками Китая (биржи Шанхая и Шэньчжэня) и Гонконгской фондовой биржей, ослабляет ограничения, которые исторически разделяли китайский фондовый рынок между акциями, предназначенными для местных инвесторов, и акциями, доступными для международных.

Регуляторный риск делистинга китайских акций с американских площадок присутствует, и китайские эмитенты стараются перенести первичный листинг своих бумаг на биржу Гонконга, также говорит TRT на русском эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов: «Продолжение обращения китайских акций на американских биржах интересует КНР, так как обеспечивает возможность для притока инвестиций в них. Поэтому Поднебесная старается достигать соглашений с американским регулятором в вопросах проведения аудита».

Несмотря на продолжающуюся борьбу, торговля между странами растет, а США продолжают извлекать дивиденды из торговли с Китаем. По итогам прошлого года американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд. По сравнению с 2021-м показатель увеличился на 5%. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018-м — до начала торговых войн.

Что касается делистинга, то по словам Деева, все разговоры по этому поводу — это часть экономической войны Штатов и Поднебесной. Едва ли Вашингтон пойдет на решительные действия, все это скорее нужно для того, чтобы продавить какие-то свои интересы, выбить уступки из другой стороны.