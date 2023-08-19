МИД Турции выступил с заявлением, в котором решительно осудил и назвал неприемлемым вмешательство миссии вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) в работы по укладке дороги к селу Пиле, которая проходит в буферной зоне между греческой и турецкой частями острова.

В МИД Турции заявили о полной поддержке властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

«Дорога — гуманитарный проект, который разрабатывался, чтоб облегчить доступ турок-киприотов к их родным землям. Заявления, сделанные ООН, несовместимы с нейтральной позицией, которую миротворцы обязаны проявлять на острове», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

Как указано в заявлении, миротворцы ООН сыграли значимую роль в эскалации напряженности во время строительства дороги. При этом в инцидентах на местах они пытаются представить себя в роли жертвы.

«От миротворцев ООН ожидается, что они внесут свой вклад в решение гуманитарных проблем на острове. Вместо этого ООН в течение многих лет закрывает глаза на действия греко-кипрской администрации в буферной зоне, а также препятствуют удовлетворению законных гуманитарных потребной турок-киприотов. Эта ситуация ясно показывает, что ООН не выполнила свои основные обязанности и функции, такие как равноправный подход к обеим сторонам на острове и поиск решения конфликтов», — указано в сообщении.

После событий, произошедших вчера, ООН и ВСООНК следует приложить усилия, чтобы окончательно не потерять доверие властей и народа ТРСК, подчеркивают в МИД Турции.

«В качестве государства-гаранта мы призываем миротворческие силы ООН воздерживаться от действий и риторики, которые могли бы бросить тень на их миссию на Кипре в течение почти 60 лет. Относиться к обеим сторонам на Кипре одинаково и уважать суверенитет и территориальную целостность ТРСК», — заключили в ведомстве.