Недавние заявления Франции и Европейского Союза о том, что Азербайджан якобы блокирует Карабах, находящийся на территории республики, привлекли внимание к Лачинскому коридору, пишет TRT World.

Коридор — это горная дорога, проходящая через Азербайджан и соединяющая карабахский анклав с соседней Арменией. ООН определила маршрут как «гуманитарный коридор» в декабре 2022 года.

В 44-дневной войне 2020 года Азербайджан освободил Лачинский район вместе с восемью другими прилегающими районами от 28-летней армянской оккупации. При посредничестве России в ноябре 2020 года две страны заключили перемирие, которое положило конец Второй карабахской войне.

Однако недавняя эскалация привела к обвинениям со стороны Армении и Запада в том, что Азербайджан якобы блокирует Карабах. Баку называет эти обвинения беспочвенными.

Армения незаконно добывает полезные ископаемые

12 декабря 2022 года отношения Азербайджана и Армении обострились после того, как азербайджанские экологи и волонтеры организовали акцию протеста на Лачинской дороге. Активисты скандировали лозунги против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе. Экологи обвиняли Ереван в использовании Лачинского коридора для транспортировки полезных ископаемых в Армению.

Единственный доступ к этим ресурсам — особенно к золотому руднику Кызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли — через Лачинскую дорогу. Протестующие требовали установить на маршруте постоянный контроль.

За день до начала протестов Азербайджан направил в Россию дипломатическую ноту, в которой выразил обеспокоенность незаконной эксплуатацией месторождений в регионе.

Армения утверждает, что протестующие перекрыли дорогу и описывает последствия для Карабаха как «гуманитарный кризис».

Азербайджан отвергает эти утверждения. В Баку заявили, что транспортные средства с гуманитарной помощью, принадлежащие Красному Кресту и российскому миротворческому контингенту, продолжают проходить через коридор. Это происходит согласно Трехсторонней декларации, подписанной Азербайджаном, Россией и Арменией после войны 2020 года.

Блокпост для контроля за незаконными поставками оружия

Миссия Азербайджана при НАТО сообщила, что в Карабахском регионе было обнаружено более 2700 противопехотных мин армянского происхождения. По данным миссии, Армения перевезла эти мины по Лачинскому коридору.

Азербайджан также заявил, что Армения использует коридор для незаконной поставки вооружений и живой силы армянским сепаратистам. Баку считает, что эти военные поставки предназначены для строительства военной инфраструктуры и вооружения сепаратистов в Карабахе.

Принимая во внимание эти угрозы безопасности, Азербайджан 23 апреля установил в коридоре контрольно-пропускной пункт (КПП). Он нужен, чтобы исключить доставку оружия сепаратистам, а также контролировать все перемещения по коридору, за исключением поставок гуманитарной помощи и перемещений гражданских лиц.

Турция поддержала этот шаг на том основании, что установка КПП — это суверенное право Азербайджана, важное для его территориальной целостности. По соглашению, заключенному при посредничестве России, после установки КПП Азербайджан гарантировал, что проживающие в Карабахе армянские граждане смогут использовать коридор. КПП регулирует проезд транспортных средств и грузов.

Временная приостановка движения

Режим пропуска по Лачинскому коридору, обозначенный в апреле, завершился 11 июля, когда Азербайджан временно приостановил все движение по маршруту. Таможенники на КПП обнаружили, что Армения пыталась контрабандой провезти в Карабах партию мобильных телефонов на автомобилях Красного Креста.

В Баку заявили, что впредь будут также контролировать автомобили агентств по оказанию гуманитарной помощи, чтобы предотвратить передачу несанкционированных товаров. Это привело к нынешнему витку напряженности: Армения утверждает, что в Карабахе разразился «‎‎гуманитарный кризис‎»‎ в результате «блокады» Лачинского коридора. К этим обвинениям присоединились Франция и ЕС.

МИД Азербайджана отверг утверждения Еревана о «‎‎блокировке» коридора.

«Абсурдно изображать "блокадой" деятельность Азербайджана на Лачинском погранпереходе, который был установлен в соответствии с нашим обязательством гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, а также не допускать неправомерное использование Арменией дороги в военных и незаконных экономических целях», — говорится в заявлении министерства.

Власти Азербайджана и Турции заявили о необходимости скорейшего завершения мирных переговоров Баку и Еревана. В заявлении турецкого и азербайджанского правительств подчеркивается: регион Южного Кавказа, богатый природными ресурсами, имеет стратегическое значение для Азербайджана, и любое нарушение угрожает суверенитету республики.

Потому Азербайджан настаивает на том, что мониторинг потоков и транспорта через Зангезурский и Лачинский коридоры важен для его территориальной целостности.