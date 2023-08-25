Турция и Великобритания обсуждают новое соглашение о свободной торговле. По мнению аналитиков, оно станет важной вехой, которая углубит экономическое сотрудничество двух стран, а также принесет пользу международной торговле, пишет TRT World.

Алан Уинтерс, профессор экономики Университета Сассекса, в беседе с TRT заявил, что Великобритания ищет возможности компенсировать потери от выхода из Таможенного союза ЕС. По его оценке, «британская торговля в целом находится в довольно депрессивном состоянии после Брексита».

Турция и Великобритания, как отметил Уинтерс, — части одной и той же цепочки поставок и в значительной степени формируют европейский рынок. Эксперт уточняет: географическая близость делает Турцию «естественным партнером для Великобритании».

«Преимущества соглашения о свободной торговле тем сильнее, чем ближе находится страна-партнер», — добавил Уинтерс.

Министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок и министр торговли Турции Омер Болат 18 июля заявили о готовности обновить соглашение о свободной торговле.

Основная загвоздка — обе стороны, похоже, заинтересованы в расширении горизонта действия соглашения на такие ключевые области, как сфера услуг и цифровые технологии.

Турция и Великобритания заключили соглашение о свободной торговле (FTA) в декабре 2020 года, примерно через 10 месяцев после того, как Лондон вышел из Европейского Союза. С тех пор Великобритания прилагает усилия, чтобы обеспечить непрерывность торговых связей в соответствии с соглашением ЕС о Таможенном союзе.

После выхода из единого рынка ЕС Великобритания заключила торговые соглашения с 62 странами. Соглашение о свободной торговле страны с Турцией стало для Лондона пятым по величине после аналогичных договоров с Японией, Канадой, Швейцарией и Норвегией.

Период после Брексита

Эксперты отмечают: Брексит не изменил позицию Лондона по отношению к Турции с точки зрения международных отношений.

Тем не менее, период после выхода Британии из ЕС открыл для королевства возможность пересмотреть свою торговую политику за пределами ЕС. Поскольку теперь Великобритания нуждается в формулировании независимой торговой политики — её не было ни до, ни во время Брексита, считает Тони Херон, профессор Международной политической экономии в Йоркском университете.

После Брексита Великобритания оказалась в положении, когда ей нужны готовые партнеры для новых торговых переговоров, заявил Херон в беседе с TRT World.

Переходный период от обязательств Таможенного союза ЕС к независимой свободной рыночной экономике заставил Великобританию пересмотреть свою торговую политику. Лондон заключил пролонгированные соглашения о свободной торговле.

Соглашение о свободной торговле 2021 года

Еще до Брексита важность торговых отношений между Турцией и Великобританией была отмечена объемом торговли — в 2019 году товарооборот двух стран составил $23,6 млрд. Великобритания стала вторым по величине экспортным рынком Турции.

Дэвид Хениг, директор проекта торговой политики Великобритании в Европейском центре международной политической экономии (ECIPE) в беседе с TRT World уточнил: «выход Великобритании из ЕС никак не повлиял на наши отношения [с Турцией]».

Профессор ссылается на историю хороших отношений между двумя странами.

«В целом отношения Великобритании и Турции сохраняются на довольно хорошем уровне, несмотря на различные проблемы. Поэтому я думаю, что у нас действительно есть основа для хороших политических и торговых отношений», — отметил эксперт.

Торговое соглашение между двумя странами после Брексита положительно сказалось на товарообороте. Объем торговли Анкары и Лондона в 2022 году достиг $29,9 млрд — это на 30% больше, чем в 2021 году.

По словам профессора Хенига, соглашение главным образом обеспечивает непрерывность отношений Великобритании и Турции. Оно также показывает, что выход Великобритании из ЕС не оказал большого влияния на торговлю двух стран.

Профессор Уинтерс придерживается аналогичной точки зрения.

«Для Великобритании большим достижением стало то, что она продлила торговое соглашение, благодаря чему при соблюдении правил происхождения, например, торговля товарами могла осуществляться практически беспошлинно», — уточнил собеседник TRT.

«Большая Европа»

Хотя Брексит привел к формированию новой торговой политики в Великобритании в соответствии с Таможенным союзом ЕС, Дэвид Хениг настаивает на том, что экономическое видение Британии — на самом деле часть более широкой Европы, в которую входит и Турция.

По его словам, есть много важных вопросов, таких как изменение климата, над которыми нужно работать сообща.

«Поскольку мы вступаем в переходный этап в отношении изменения климата и перехода на электромобили, восстановление промышленной инфраструктуры, Турция и Великобритания будут важной частью этого», — подчеркнул профессор.

По словам Хенига, Турция играет важную роль в процессе принятия решений «‎Большой Европы»‎, поскольку имеет важный доступ к европейским рынкам и считается частью широкой европейской промышленности.

В 2022 году 26% импорта Турции приходилось на ЕС, на союз также приходилось 41% экспорта страны. В том же году общий объем торговли Анкары с ЕС составил $215,85 млрд — это 3,6% от общего объема торговли ЕС с миром.

Страны взаимодополняют друг друга

Хениг говорит, что есть несколько секторов, в которых «Турция и Великобритания взаимодополняют друг друга‎»‎.

Взаимодополняемость в торговле связана со степенью торговых отношений между двумя странами, что делает их естественными торговыми партнерами в том смысле, что экспорт одной страны пересекается с импортом другой, уточнил эксперт.

«Турция — крупный производитель товаров, в отличие от Великобритании. Именно это лежит в основе взаимодополняемости между двумя странами‎»‎, — добавляет Уинтерс.

С другой стороны, экспорт услуг выгоден Лондону. В период с апреля по июнь 2023 года на долю сферы услуг приходилось 79% общего объема производства Великобритании.

По этой причине, по словам профессора, «от продления соглашения о свободной торговле Великобритания будет ожидать большего прогресса в сфере услуг».

По его оценке, Соединенное Королевство крайне заинтересовано в том, чтобы получить доступ к финансовым услугам и смягчить законы и правила, касающиеся владения банками или филиалами, а также обмена данными в рамках финансовых услуг.

«Торговля услугами должна быть шире, чем сейчас. Но в торговых соглашениях нелегко найти способы улучшить торговлю услугами и устранить барьеры», — заключил эксперт.