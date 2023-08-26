Президент Эрдоган выступил с речью на программе празднования 952-й годовщины победы в сражении при Малазгирте, проходившей на территории национального парка в районе Малазгирт провинции Муш. На церемонии присутствовали высшие должностные лица Турции.

В начале своей речи Эрдоган почтил память героев, мучеников, ветеранов и султанов, которые сделали Анатолию родиной нации. Президент заявил, что эта земля вверена людям Султаном Алпарсланом и что они полны решимости защищать эту землю.

Эрдоган напомнил, что история турок в Анатолии началась не с Малазгирта. «Мы здесь уже давно», — сказал президент, добавив, что победа в Малазгирте открыла дверь к политическому суверенитету в Анатолии. Иными словами, одержанная здесь победа обеспечила основание Анатолийского государства Сельджуков, которое нанесло наибольший урон крестоносцам.

Османская империя действовала с той же верой, когда завоевала Стамбул и другие регионы, сказал президент. То есть Малазгирт по-своему является старшим братом Коньи, Бурсы, Эдирне и Стамбула, имея в виду ту цепочку побед, которая привела Османский девлет в Вену.

Все эти яркие моменты истории хранятся в памяти турецкого народа, но Малазгирт благодаря своему духовному наследию занимает совершенно особое место.

«Малазгирт напоминает нам о богатстве, глубине, мощи и, самое главное, преемственности нашей истории и культуры», — сказал президент. «Люди, живущие на этих землях, независимо от своего происхождения, вероисповедания и конфессиональных различий, собираются воедино ради одной высокой цели», — добавил турецкий лидер.

«Мы одержали победу в сражении при Малазгирте в начале нового тысячелетия. Сейчас мы снова здесь с тем же волнением в начале еще одного тысячелетия», — заявил президент Турции. Эрдоган также добавил, что есть такие начинания, которые меняют ход истории, и что Турция собирается войти в новое столетие Республики именно с такими проектами.

Обращаясь к народу, президент сказал, что это не просто громкие слова, ведь за всеми достижениями стоят огромные усилия и борьба.

26 августа 1071 г. армия султана Алпаслана разбила под Малазгиртом войска византийского императора Диогена IV, что изменило ход истории в регионе.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на мероприятии, состоявшемся в Ахлатском районе провинции Битлис в рамках празднования годовщины победы, где так же выступил с речью.