Турция и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области освоения природных ресурсов. Страны будут совместно реализовывать проекты в ветряной и солнечной энергетике. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Сделка была заключена после визита саудовского министра промышленности и минеральных ресурсов Бандара ибн Ибрахима аль-Хурайфа в Турцию, уточнил Байрактар в интервью телеканалу TRT Haber.

«Нас [министерство] сегодня посетил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, с которым мы подписали важное соглашение о сотрудничестве в области освоения природных ресурсов‎»‎, — заявил Байрактар.

Он выразил надежду, что Анкара и Эр-Рияд в кратчайшие сроки приступят к реализации меморандума.

Министр добавил: стороны подписали соглашение в свете договоренностей, достигнутых во время июльского турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива.

По словам политика, Анкара подписала с Саудовской Аравией и Катаром соглашения на $50 млрд. Из них более половины — $29 млрд — приходятся на сферу энергетики.

«‎‎Мы рассчитываем на новые соглашения в области возобновляемых источников энергии», — отметил Байрактар.

Инвестиции в возобновляемую энергетику

Соглашение с Эр-Риядом включает договоренности об инвестициях в добычу полезных ископаемых и сотрудничество в сфере передовых технологий, солнечных батарей и электромобилей.

Саудовская Аравия проявляет особый интерес к водородной, ветровой и солнечной энергии. Королевство поставило цель — достичь установленной мощности возобновляемой энергетики в 5 тыс. мегаватт, уточнил Байрактар.

Министр также пояснил, что один из главных приоритетов Турции — снижение энергетической зависимости, учитывая возросший спрос на энергию в стране в соответствии с ростом населения и промышленной активности.

В связи с этим открытие месторождения природного газа в северном Черноморском регионе Турции и недавнее обнаружение нефтяных ресурсов в юго-восточном регионе Габара имеют жизненно важное значение для достижения энергетической независимости, подчеркнул Байрактар.

Запасы газа

В 2022 году Турция импортировала 50 млн тонн нефти и нефтепродуктов на общую сумму $40 млрд, а также 55 млрд куб. метров газа на общую сумму $38,4 млрд, уточняет «‎Анадолу»‎. Страна также закупила 38 млн тонн угля на $10 млрд. Байрактар подчеркнул: Анкаре необходимо уменьшить зависимость по всем статьям импорта энергоносителей.

Усилия Турции по снижению энергетической зависимости принесли свои плоды в 2020 году, когда в Черном море в скважине Tuna-1 было обнаружено первое в стране месторождение природного газа на 405 млрд куб. м. газа. Еще одно открытие было сделано в июне 2021 года в скважине Amasra-1. Ее запасы составляют 135 млрд куб. м.

Скважина Amasra-1 довела общие запасы черноморского газа Турции до 540 млрд куб. м. Позже этот показатель вырос до 652 млрд куб. м.

В декабре 2022 года в скважине Caycuma-1 в юго-западной части Черного моря было обнаружено еще 58 млрд куб. м. газа. В результате этого открытия общие запасы нефти Турции на сегодняшний день достигли 710 млрд кубометров.