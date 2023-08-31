ПОЛИТИКА
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Мусульмане Франции раскритиковали Париж за запрет носить абайи в школах
Французское правительство 27 августа запретило носить любую мусульманскую одежду в государственных школах. Мусульманское сообщество Франции и левые партии осудили это решение кабмина
Мусульмане Франции раскритиковали Париж за запрет носить абайи в школах
Фото: AA / Others
31 августа 2023 г.

27 августа французское правительство постановило запретить носить абайю в школах, несмотря на протесты со стороны мусульманской общины страны, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Абайя — свободная одежда длинного кроя, которую носят мусульманские женщины. Правительство постановило запретить ее ношение в государственных школах.

Франция ввела запрет на использование религиозных символов в государственных школах с 2004 года. В 2010 году власти запретили ношение хиджаба в общественных местах. Это решение вызвало недовольство мусульманской общины страны — крупнейшей в Европе, насчитывающей более 5 млн человек. Именно этот шаг кабмина спровоцировал создание в стране частных мусульманских школ.

Как передает агентство Reuters, Париж пошел на запрет, чтобы якобы «‎‎поддержать свой строгий стиль секуляризма», также известный как «лаицит». Эта деликатная тема регулярно вызывает политическую напряженность в стране, уточняет издание.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, министр образования Габриэль Атталь ранее неоднократно говорил, что хочет «‎повысить светскость»‎ в школах, чтобы «нельзя было определить религию учеников, глядя на них».

Решение правительства вызвало предсказуемое одобрение со стороны правых партий, однако левые, центристы и крупные ученые страны раскритиковали этот шаг властей. Клементину Отэн, член парламента от France Insoumise, назвала это вмешательством в религиозные свободы граждан. По ее словам, этот шаг кабмина стал «характерным для навязчивого неприятия мусульман».

Ряд французских ученых также назвали решение правительства контрпродуктивным.

«Это нанесет ущерб мусульманам в целом. Они почувствуют стигматизацию», — заявила социолог Аньес Де Фео, которая в течение последнего десятилетия изучала культуру никаба во Франции. «Это действительно позор», — констатировала эксперт.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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