В последнее время в ЕС на фоне растущих финансовых проблем, инфляции, роста тарифов на свет и газ настоящий бум популярности переживают правые и крайне правые партии. Еще некоторое время назад такое было сложно представить: после Второй мировой войны большинство избирателей считали, что голосовать за них просто неприлично, а другие политические силы и вовсе наотрез отказывались с ними сотрудничать. Со временем эти табу уходят в прошлое.

«Экономика буксует, нелегальная иммиграция набирает обороты. Все это подняло партии на новую высоту, в некоторых странах они и вовсе проникли в правительство. Многие опасаются, что в политическом ландшафте Европы происходят тектонические сдвиги», — описывает происходящее Politico.

Правые и ультраправые силы пользуются все большей симпатией народа, лидируют в рейтингах популярности, входят в коалиционные правительства и занимают видные министерские посты в ведущих странах Западной Европы.

Наиболее радикальные изменения происходят в ФРГ. За последние полгода число немцев, поддерживающих ультраправых из «Альтернативы для Германии» (АдГ), удвоилось, превысив 20%. Такие показатели стали рекордными для партии, до этого считавшейся аутсайдером. Согласно многочисленным социологическим исследованиям, она уже обогнала правящую партию социал-демократов во главе с Олафом Шольцем и теперь всего на пять процентов отстает от лидеров опроса общественного мнения в лице христианских демократов.

«Такая популярность АдГ объясняется постоянными распрями и ссорами в коалиции Шольца с «Зелеными» и свободными демократами. Они могли вцепиться друг другу в глотку по любому поводу, начиная от климатической политики до вопроса субсидий», — пишет издание.

К тому же подъем «Альтернативы» во многом связан с экономическим спадом в стране — самым большим за последние годы, а также очередным всплеском нелегальной миграции в Германию. Полиция страны арестовала 43 тысячи человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию ФРГ. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Помимо этого в государстве более чем на 20% выросло число насильственных преступлений. Около трети подозреваемых в совершении преступлений, по данным полиции, составляют иностранцы.

Не исключено, что на следующих выборах в бундестаг «Альтернатива» может обогнать народные партии. Однако, как пишет Politico, АдГ не хватает главного фактора, который обычно приводит к победе крайне правых в других странах — харизматичного лидера. «Алис Вайдель и Тино Хрупаллы во главе партии больше похоже на администраторов. Вайдель регулярно занимает последнее место в десятке самых важных политиков Германии. Хрупалла и вовсе не попадает в этот рейтинг», — говорится в публикации.

Стать мейнстримом

В соседней с Германией Австрии наметились схожие тенденции. За последний год Правая партия свободы поднялась с третьего на первое место в опросах общественного мнения. Если в 2022 году за нее хотели бы проголосовать 20% респондентов, то в этом году — уже 28% граждан. На фоне этого с 30 до 22% упала поддержка недавнего лидера опросов — Социал-демократической партии страны.

В Италии в сентябре 2022 года на национальных выборах победили «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которые еще пару лет назад позиционировали себя неофашистской силой, поддерживающей идеологию Бенито Муссолини. Партию основали десять лет назад, она известна своей антииммиграционной политикой, евроскептицизмом и стремлением запретить аборты.

Однако в последнее время ультраправые как в Италии, так и во Франции пытаются улучшить имидж и стать более мейнстримными. Мелони решила перед выборами успокоить избирателей и союзников в ЕС и НАТО. Она записала шестиминутное видеообращение на французском, английском и испанском языках.

«В международной прессе меня называют угрозой для демократии, итальянской, европейской и международной стабильности. Я прочла, что победа «Братьев Италии» на сентябрьских выборах приведет к катастрофе, авторитарному повороту, выходу Италии из еврозоны, и прочую чепуху», — резко заявила она.

Сейчас Мелони и ее сподвижники позиционируют себя больше как консерваторы, близкие к британским или республиканцам бывшего президента США Дональда Трампа.

Такой же тактики придерживается и Марин Ле Пен вместе с ее ультраправой партией «Национальное объединение» во Франции. Они пытаются отойти от своей традиционной партийной программы «Франция для французов», заявляя, что вроде как преследуют несколько целей — улучшение жизни французов и повышение их покупательской способности.

Протесты в стране привели к росту рейтингов ультраправых. Сама Ле Пен на президентских выборах в 2022 году набрала рекордные 41,46 процента голосов, а ее «Национальное объединение» получило 89 мест в Национальном собрании. Еще несколько лет назад такое вряд ли можно было представить, учитывая, что партию традиционно обвиняли в расизме и ксенофобии.

Однако теперь это вторая по численности фракция в парламенте после партии «Возрождения» президента страны Эммануэля Макрона. И, согласно опросам общественного мнения, находится всего в полушаге от того, чтобы стать лидирующей по популярности силой в стране.

От юга и до севера Европы

В Испании по итогам парламентских выборов больше всех голосов — 33% — набрала консервативная Народная партия (PP) под руководством Альберто Фейхоо, обеспечив себе 136 мест в парламенте страны, что на 47 мест больше ее результата на прошлых выборах 2019 года. В свою очередь Vox Сантьяго Абаскаля — первая после смерти фашистского диктатора Франко ультраправая партия в Испании — получила 12,39% и 33 места в парламенте.

В сумме они получили 169 мест, не дотянув до 175, необходимых для формирования большинства, поэтому скорее всего коалиции консерваторов и ультраправых не суждено управлять страной. Однако пока переговоры о создании правящего альянса по-прежнему идут.

Первым испанских ультраправых из Vox поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его правая партия «Фидес» уже четыре раза побеждала на выборах. Последний раз Орбан подкреплял свой мандат парламентскими выборами в апреле 2022 года. Главу правительства регулярно обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью, подрыве демократии и тесных связях с Кремлем. ЕС также критикует его за отрицание европейских ценностей и ксенофобские высказывания, что, впрочем, не мешает ему вести дела с Брюсселем.

Триумфом правых сил в Европе стали и недавние выборы в Греции. В парламент страны впервые за последние 50 лет вошли сразу три ультраправые партии, набравшие 13% голосов. Рост доверия к крайне правым показали и последние выборы в Португалии. Местные правые популисты из партии Chega («Хватит!») увеличили свое присутствие в парламенте в 12 раз.

Не стали исключением и страны северной Европы. В октябре 2022 года впервые в истории Швеции ультраправых включили в коалицию. Умеренная партия страны под руководством Ульфа Кристерсона сформировала правительство в союзе с христианскими демократами и крайне правыми «Шведскими демократами», решительно выступающими против иммиграции и мультикультурализма.

Власть левых пала и в соседней Финляндии. Весной в Финляндии правые смогли сформировать правительство при поддержке ультраправых из Партии финнов (бывшая партия «Настоящие финны»), которую возглавляет Риика Пурра, ставшая новым министром финансов.

Требуют перемен

Директор по политике Европейского фонда «Открытое общество» и эксперт по популизму, авторитаризму и крайне правым Кэтрин Фиески считает, что такой рост популярности правых в Европе вполне логичен.

«Они стали частью политического ландшафта. Во многом подъем крайне правых совпал с упадком левых сил. На их фоне крайне правые теперь кажутся разумным голосом для многих людей, которые в других обстоятельствах бы проголосовали за популярные левые силы», — пояснила эксперт.

С этой точкой зрения согласен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Традиционные массовые партии в Европе сейчас находятся в кризисе, они политические банкроты. Например, социалисты во Франции сейчас превращаются в маргиналов и возникает вопрос: выживут ли они вообще. За десятки лет, которые ХДС/ХСС и социал-демократы в Германии или правые и социалисты во Франции находились у власти, они так и не смогли найти решения сложных проблем», — отметил политолог.

По его словам, это касается не только экономических трудностей, падения покупательной способности, продуктовой инфляции, роста тарифов на электроэнергию, но и вопросов иммиграции.

«В итоге в большинстве стран Западной Европы более радикальные позиции крайне правых находят большее понимание у большинства населения, поскольку люди таким образом требуют перемен», — подытожил аналитик.