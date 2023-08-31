ПОЛИТИКА
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Армянские националисты напали на посольство Азербайджана в Ливане
Около 50 человек армянского происхождения забросали здание дипмиссии Азербайджана в Бейруте «бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», повредили ограду посольства
Армянские националисты напали на посольство Азербайджана в Ливане
Фото: / Others
31 августа 2023 г.

Около 50 человек армянского происхождения напали на посольство Азербайджана в Бейруте. Собравшиеся забросали здание дипмиссии бутылками со взрывчаткой и краской, а также нанесли урон ограде вокруг посольства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили: в результате нападения никто из сотрудников посольства не пострадал.

Как только о случившемся проинформировали ведомство, отвечающее за охрану дипмиссий, на место прибыли правоохранительные органы Ливана. Однако к тому времени провокаторам удалось скрыться с места происшествия, уточнили в дипведомстве.

Министерство направило ноту в МИД Ливана с требованием выявить и задержать преступников, причастных к нападению на посольство. Охрана посольства усилена, ведется расследование совершенного преступления.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу», ‎27 января этого года вооруженный мужчина открыл огонь по охране посольства Азербайджана в Тегеране. В результате нападения был убит глава службы безопасности посольства, два охранника получили ранения. В заявлении МИД Азербайджана говорится, что нападавший «открыл огонь по посту охраны из автомата Калашникова».

Преступника немедленно арестовали силы безопасности, сообщил начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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