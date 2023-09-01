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Казахстан открыл центр оборонных технологий для поддержки изобретателей
Минобороны республики открыло в Астане центр Defence Tech Center. Его цель — поиск инноваций в сфере обороны на основе взаимодействия с изобретателями, учеными и стартаперами
Казахстан открыл центр оборонных технологий для поддержки изобретателей
Фото: AA / Others
1 сентября 2023 г.

В Астане открылся центр оборонных технологий Defence Tech Center. Инициаторы создания — министерства обороны и цифрового развития республики, а также международный технопарк Astana Hub. Об этом сообщает официальный портал Минобороны Казахстана.

Центр открыт для поиска и отбора идей для развития оборонной отрасли. Он будет привлекать изобретателей, ученых и стартап-предпринимателей, чтобы искать лучшие идеи и внедрять их в разработки Минобороны.

В день открытия на площадке центра провели конкурс стартапов в области обороны Defence Tech Battle.

«‎‎Представители IT-компаний предложили свои разработки в номинациях "лучшая инновационная технология в сфере обороны", "лучшее решение для безопасности и защиты" и "революционное решение в обороне», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Лучшей инновационной технологией в сфере обороны стал трехмерный тактический симулятор «‎Геотактика‎» Дениса Зиновьева. Аппарат предназначен для изучения топографии, занятий по огневой, тактической подготовке артиллерии, ПВО и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Лучшим решением для безопасности и защиты признан Beren Оспана Бауржана. его задача — надежная защита от несанкционированной активности дронов.

«‎Революционным решением в обороне был назван проект Абылайхана Жаканова Game of Drones, представляющий собой симулятор по управлению техникой в режиме онлайн. Военнослужащие из любого конца страны могут подключаться к дронам с помощью телефонов или компьютеров и учиться управлять ими. Симулятор позволяет также проводить учебные соревнования в форме командных битв‎», — уточнили в министерстве.

Все три победителя получили сертификаты и по $5 тыс. Минобороны Казахстана занимается получением государственного задания для практического воплощения инновационных разработок, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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