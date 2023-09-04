В Германии заявили о необходимости как можно скорее отремонтировать «Северный поток». По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера от партии Христианского демократического союза (ХДС), если не сделать это в ближайшее время, трубопровод окончательно разрушит коррозия. Политик подчеркнул, что эта инфраструктура «может обеспечить энергоснабжение страны в течение 5–10 лет».

Нужен дешевый газ

«Совершенно нормально отремонтировать газопровод, то есть откачать воду и закупорить трубу, чтобы обезопасить ее хотя бы на время. Признаком разумной политики было бы сохранение как можно большего количества опций [энергоснабжения ФРГ]», — пояснил он в интервью изданию Wirtschaftswoche.

Немецкий политик отметил, что «Северный поток» — один из инструментов, позволяющих диверсифицировать поставки энергоносителей в Германию, а остановка экспорта российского газа уже привела к срыву энергоперехода, подразумевавшего отказ от ядерной энергетики и угля в пользу газовой генерации.

Кречмер также добавил, что трубопровод расположен в нейтральных водах недалеко от побережья Дании, поэтому у Германии есть к нему доступ. Помимо этого, по мнению политика, подрыв «Северного потока» не имеет прямого отношения к боевым действиям в Украине, поэтому обеспечить его безопасность вполне логично.

С инициативой по ремонту «Северного потока» «на будущее» премьер-министр Саксонии выступал и раньше. В январе этого года он заявил, что «Германии понадобится более дешевый газ», когда завершатся военные действия на Украине.

Неконкурентноспособная экономика

Нынешние заявления прозвучали на фоне снижения индекса доверия немцев к экономике страны. По состоянию на сентябрь 2023 года он снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта. При этом отмечается, что показатель в августе стал самым низким с начала года.

Также сократилась готовность потребителей покупать и упал индекс ожидания роста зарплат.

По мнению главы Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефана Вольфа, «экономика Германии более неконкурентоспособна из-за отсутствия условий для привлечения инвесторов». Из-за этого, как считает эксперт, во второй половине года страну ожидает рецессия.

«Положение в Германии очень сложное», — заявил он в интервью Deutschlandfunk. Вольф считает, что ФРГ снова становится «больным человеком Европы».

Эксперт отметил, что в ФРГ «царит бесконечная бюрократия, высокие налоги и расходы». «Ни в одной стране мира нет таких высоких цен на электроэнергию, как в Германии. Мы проспали диджитализацию и у нас проблемы с образованием — 50 тысяч молодых людей ежегодно уходят из школ, не окончив их», — пояснил он.

Вольф добавил, что несмотря на то, что в стране есть технологии высокого качества в области машиностроения, при отсутствии условий для процветающего бизнеса инвесторы могут уйти в другие регионы.

Субсидии на электроэнергию, предложенные властями для борьбы с высокими ценами, эксперт считает лишь временным решением, так как «основные недостатки экономической модели государства остаются и делают его непривлекательным для инвестиций».

Министр экономики Роберт Хабек предложил промышленности предоставить субсидии на оплату счетов за свет. Однако глава финансового ведомства Кристиан Линднер отказался поддержать этот план, предложив вместо этого «улучшить условия размещения промышленности в целом».

Шансы невелики

В 2022 году Германия столкнулась с серьезными энергетическими проблемами, во многом вызванными санкциями против России и, в частности, постепенным отказом от ее энергоносителей.

Призыв Кречмера для начала спасти трубопровод «Северного потока», поскольку в противном случае через несколько лет восстановить трубы с минимальными затратами уже не удастся, означает, что в дальнейшем немецкие власти не исключают возможность восстановления поставок из РФ: контракт на подачу газа по «Северному потоку — 1» никто не разрывал и санкции против него никто не вводил.

Впрочем, заявление одного немецкого политика пока далеко от реальной дискуссии на федеральном уровне, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее мнению, восстановление поставок маловеротяно.

«Принципиальная позиция — не сотрудничать в сфере энергетики, комплектующих. Помимо этого, действуют санкции в отношении ремонтных работ. Некоторые предприятия высказывают заинтересованность, но вряд ли все это будет реализовано», — сообщила аналитик TRT на русском.

Не все так хорошо

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин полагает, что заявление премьер-министра Саксонии демонстрирует подготовку к предвыборной кампании.

«Это камешек в огород нынешних властей. Недовольство светофорной коалицией достигает своего пика. И здесь ХДС рассчитывает на победу на выборах. К тому же тема возврата к дискуссии о «Северном потоке» активно педалируется «Альтернативой для Германии» и ХДС в лице Кречмера пытается перехватить инициативу», — рассказал политолог в беседе с TRT на русском.

Германист отметил, что позиция ФРГ двоякая. С одной стороны, Берлин придерживается курса ЕС в отношении Москвы, с другой — не исключает возможного сотрудничества.

«Кречмер политически выступает против действий России, осуждает их, но экономически — выступает за возможное восстановление «Северного потока», прикрываясь модным экологическим трендом — что происходящее негативно скажется на жизни подводного мира в Балтийском море, например, к тому же окончательно потерпят крах плоды многолетних инвестиций немецких компаний», — подчеркнул специалист.

По его словам, уже очевидно, что Украина не будет продлевать контракт с «Газпромом» о транзите газа. «В этом случае ФРГ рискует оказаться на голодном пайке. А заявление премьер-министра Саксонии — это косвенное признание, что в целом со снабжением энергетикой Германии все не так хорошо», — подытожил эксперт.