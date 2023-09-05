Перспектива перехода монетарных властей США к фискальному доминированию перестала быть надуманной.

При таком доминировании риск того, что правительство окажется неспособным исполнять свои обязательства, становится более значимым, чем разгон инфляции. Об этом сообщают эксперты Федеральный резервной системы США (ФРС) в статье «Фискальное доминирование и возврат к нулевым ставкам по банковским резервам».

«Чисто арифметически тенденции роста государственного долга и дефицита бюджета США таковы, что в конечном итоге приведут к возмутительно высокому соотношению госдолга и ВВП», — считает доцент Техасского университета Чарльз Каломирис в статье для банка Сент-Луиса (часть системы ФРС).

В какой-то момент накопление обязательств бюджета и рост его дефицита могут начать «доминировать» над задачей ЦБ удерживать инфляцию, пишет эксперт. Этот риск более чем реален в относительно недалекой перспективе, полагает ученый.

Нынешняя комбинация госдолга и прогнозируемого дефицита невозможна с точки зрения арифметики, поскольку это приведет к «‎‎возмутительно высокому соотношению государственного долга к ВВП», пишет Каломирис.

Сущность фискального доминирования — в необходимости для правительства финансировать дефицит за счет беспроцентных долгов. Использование беспроцентного долга в качестве средства финансирования также известно как «инфляционное налогообложение». Фискальное доминирование заставляет правительства полагаться на инфляционное налогообложение путем «печати денег». Это ускорит инфляцию, полагает эксперт.

Растущая безработица и цены

Отчет Минтруда США за июль показал: уровень безработицы в стране в июле вырос, а рост заработной платы замедлился. Так, безработица подскочила до 3,8% в прошлом месяце с 3,5% ранее, а средняя почасовая оплата выросла лишь на 4,3% по сравнению с годом ранее. Хотя еще в июле рост составлял 4,4%, пишет агентство Reuters.

По данным Бюро экономического анализа, рост цен в США в июле ускорился — дефлятор потребительских расходов (PCE) показал ускорение до 3,3% против 3% месяцем ранее. Именно на PCE ориентируется ФРС в оценке близости к таргету по инфляции.

При этом цены на товары в годовом выражении сократились на 0,5%, на услуги же — выросли на 5,2%. За вычетом энергии и продовольствия инфляция выросла с 4,1% до 4,2% в помесячной динамике.

Для реагирования на эти показатели ФРС, скорее всего, прекратит повышать процентные ставки, пишет Reuters.

Опрошенные агентством эксперты предрекают дальнейшее ужесточение политики центральных банков США в этом году.

ФРС агрессивно повышала стоимость краткосрочных заимствований с марта 2022 года. Цель этого — борьба с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума. В июле ФРС увеличила целевой диапазон базовой ставки до 5,25%-5,50%.