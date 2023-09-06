Запасы дизельного топлива в мире приблизились к историческому минимуму, а биржевые цены обновляют рекорды на фоне подорожания нефти, сообщает Bloomberg. Аналитики предупреждают: зимний период спровоцирует еще больший спрос и увеличит цены.

Комплексные проблемы

Дизельное топливо присутствует практически во всем: от автомобилей до кораблей и поездов. Сельское хозяйство и системы отопления также работают на солярке. Мировые запасы этого важного энергоносителя сегодня находятся на историческом низком уровне, сообщает Bloomberg.

По состоянию на 4 августа запасы топлива в США составляют 115 млн баррелей — это на 24 млн баррелей ниже среднего сезонного показателя за последние 10 лет. Аналогичная ситуация в Европе и Сингапуре.

По прогнозам аналитиков, дизеля может не хватить, чтобы обеспечить потребности экономики в зимние месяцы. А любые перебои с поставками или неожиданный всплеск спроса приведет к резкому росту цен.

«Нам следует наращивать запасы уже сейчас, так как обычно они начинают формироваться с сентября. Есть опасения, что до октября запасы не успеют сформироваться в достаточной степени, и тогда мы начнем наблюдать сокращение запасов нефти, которые и так уже низки», – предупредил руководитель отдела продуктов переработки в отраслевом консультанте FGE Юджин Линделл.

О дефиците солярки в мире заговорили еще во время пандемии. Потребление топлива резко упало. Нефтеперерабатывающие компании по всему миру начали сокращать производство. После того, как экономики начали восстанавливаться, спрос на дизель превысил предложение. А затем ситуацию усугубила война в Украине и последующее эмбарго на поставки топлива из России.

После объявления ограничительных мер европейские страны начали заполнять хранилища, поэтому дефицит не чувствовался так остро. Однако уже в ближайшие месяцы запасы будут стремительно истощаться. А из легких арабских сортов нефти, на которые перешли европейские НПЗ, вырабатывается меньшее количество дизеля, чем из тяжелых российских.

«Еще одним фактором, который мог стать причиной роста цен, стали перебои работы НПЗ, связанные с климатическими условиями: рекордные высокие температуры как в США, так и в Европе. Следует отметить и то, что нехватка дизеля может быть вызвана и повышенным внутренним спросом на это топливо в Китае, что привело к снижению экспорта дизеля из Поднебесной», — поясняет TRT на русском партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Основные трудности с поставками топлива сейчас отмечаются в Европе и на атлантическом побережье США, подчеркивает в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вместе с тем производители сырой нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, добровольно сократили добычу, не пуская баррели на рынок.

«Таким образом и получилось, что запасы дизельного топлива в Сингапуре, например, опустились ниже среднего пятилетнего уровня, — отмечает Деев. — На северо-западе Европы в ближайшие месяцы также стоит ждать сокращения, что, в общем, типично для этого времени года. И хотя запасы ЕС приближаются к историческому минимуму, они пока выше, чем в прошлом году. Так что к ноябрю там стоит ожидать повышенного спроса».

Забастовки и инфляция

В США цены на дизельное топливо растут с июля, что уже сказывается на инфляции сильнее, чем рост цен бензин. Стоимость одного галлона в США обходится в 4,38 долларов. То есть цена 1 литра — 1,15 долларов. И самое интересное, дизель сейчас стоит в США дороже, чем бензин – разница составляет около 1 доллара на галлон. В целом средняя цена по всему миру составляет 1,26 долларов за литр, свидетельствуют данные GlobalPetrolPrices.

Ситуацию в регионе может осложнить плановый ремонт поставщика дизеля в Новую Англию (США) — канадского НПЗ Irving. В сентябре завод закроется почти на два месяца, что также усилит давление на рынок и увеличит цены.

Аналитики Bloomberg отмечают, что даже выдача экспортных квот на дизельное топливо Китаем не сможет исправить ситуацию. О сокращении квот на экспорт КНР объявил еще весной. НПЗ накапливали продукцию на фоне ожидаемого высокого спроса в пик летнего сезона. Однако внутренний спрос со стороны Пекина оказался выше ожиданий, несмотря на имеющиеся проблемы в строительном секторе.

По словам аналитика по исследованиям рынков нефтепереработки и нефтепродуктов Wood Mackenzie Эммы Хаушам, ситуация для Европы будет также неблагоприятной. Это обусловлено снижением выхода дизельного топлива из более легких сланцев и незапланированными простоями НПЗ. В июле производство дизтоплива в Европе снизилось более чем на 1,6% по сравнению со средними историческими показателями.

Следом, конечно, вырастут и цены. Если сегодня за тонну дизеля в ЕС просят 300–320 долларов, то как раз к ноябрю его стоимость перешагнет за 500 долларов, отмечает Артем Деев.

«Дальнейший рост цен возможен, — также убежден Шатов. — С одной стороны, наступление осени и рост спроса, а с другой — недостаток предложения, приведут к подорожанию стоимости сырья. Также на увеличение цен повлияет сокращение поставок со стороны США и России».

Увеличение стоимости вызывает сложности как у фермеров в разгар уборочной кампании, так и у перевозчиков, продолжает аналитик: «В прошлом году высокие цены на дизельное топливо стимулировали забастовки дальнобойщиков по всей Азии. В этом году ситуация может повториться. В США фермеры и автотранспортные компании, осуществляющие оптовые закупки, могут также пострадать от роста цен на топливо. А в целом это может привести к всплеску инфляции, с которой уже на протяжении длительного времени борются мировые ЦБ».

Вместе с тем финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с TRT на русском отмечает, что вопрос рано или поздно будет решен: «Инвестиции в нефтеперерабатывающие предприятия продолжатся. Проблема разрешится само собой. Конечно, на ценах дизельного топлива это отразится, но шоков удастся избежать».