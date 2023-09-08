Высокотехнологичный сектор экономики Узбекистана демонстрирует быстрый рост. В первом полугодии 2023 года объем экспорта информационных продуктов, произведенных резидентами узбекского IT-парк составил $145,3 млн, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году. При этом можно с уверенностью отметить, что продукция пользуются спросом в наиболее технологически-развитых странах: 45% экспорта приходится на США, 14% - на Великобританию, 8% - на страны ЕС, 33% - на другие страны, такие как Сингапур, ОАЭ, Швеция, Канада, Корея.

Развитие Узбекистана как центра IT-аутсорсинга – одна из главный задач Министерства цифровых технологий Узбекистана и созданного им IT-парка. Последний позволяет высокотехнологичным стартапам получить условия для развития и налоговые льготы. Согласно указу президента Узбекистана до 1 января 2028 года резиденты парка освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в бюджет и социального налога в том числе.

Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных платежей за ввозимые в собственных целях технику, оборудование, детали и программное обеспечение, которое не производится в Узбекистане. Таким образом, единственное, что вынуждены оплачивать резиденты – 7,5% подоходного налога.

«Узбекистан является лидером по релокации в регионе. Изначально, с момента создания технопарка, мы сделали ставку на сервисно-ориентированные компании. За прошедший год более 160 таких компаний были зарегистрированы в Узбекистане, – рассказывает директор IT-парка Фарход Ибрагимов изданию Spot.uz. – С 2019 по 2022 год мы готовили инфраструктуру, совершенствовали законодательство».

Число компаний-резидентов технопарка за прошлый год превысило 500, около 350 из них работают на экспорт, более 150 компаний, работающих в стране, созданы с иностранным капиталом, указывает Ибрагимов.

Кроме того, глава Ибрагимов отмечает высокий интерес родителей к обучению своих детей информационным технологиям. «В 2015−16 годах у состоятельных родителей был интерес к обучению своих детей IT, – рассказывает директор. – Но такая тенденция наблюдалась в основном в Ташкенте. Со временем мы заметили, что это стало повсеместным трендом. И касается он не только центральных городов (Самарканд, Бухара, Наманган), но и отдаленных районов».

Чтобы поддержать это стремление, государство разработало специальные «компьютерные субсидии». Согласно постановлению президента Узбекистана от 1 августа, средства, выделяемые молодежи для приобретения компьютеров в виде микрозайма, а также субсидии, предоставляемые за счет средств Фондов «Молодежная тетрадь» и Министерства занятости и сокращения бедности, на основе социального контракта по их желанию перечислять на отдельно открытую банковскую карту – и уже с нее совершить покупку.

Не меньше делает для развития IT-отрасли и соседний Кыргызстан. Там экспорт этих услуг пока меньше, чем в Узбекистане – $40 млн, но зато в пересчете на душу населения это выводит небольшую республику в лидеры региона.

«Если буквально 5-6 лет назад мы не осознавали значение IT-специалистов, то сегодня каждый из нас понимает, что они нужны нам сейчас как воздух. В развитии экономики существенный вклад вносят внедренные цифровые технологии, в частности, электронная коммерция и IT-специалисты в этой области», – заявляла в этом году заместитель министра цифрового развития Кыргызстана Индира Шаршенова.

Уже в августе Кыргызстан стал первой страной, где разработали проект цифрового кодекса. «Его разработка была сложной задачей. Теперь нас ждет общественное обсуждение, а затем практическое внедрение норм документа во все сферы жизнедеятельности», – отметила Шаршенова. Министр цифрового развития Кыргызстана Талантбек Иманов в беседе с «Российской газетой» пояснил, что «цифровой кодекс - это своего рода цифровая конституция, которая, в том числе, обеспечит применение единых правил регулирования общественных отношений, связанных с использованием инновационных технологий».

Как и в Узбекистане, в Кыргызстане работает крупный IT-парк под названием «Парк высоких технологий», ориентированный на привлечение зарубежных специалистов и компаний, в первую очередь из России.

Примечательно, что буквально 16 сентября по всему Кыргызстану стартует масштабный хакатон «Стартап-нация» главными организаторами которого являются Accelerate Prosperity, Codify и Kyrgyzpatent. «Мы хотим поставлять на рынок инновационные проекты и технологии вместо мигрантов. Это миссия нашей IT-компании Codify. Найти свою айдентику и свой путь - от кочевых народов наших предков до стартап-нации в XXI веке. Мы собираем самых талантливых ребят для участия в двухдневном хакатоне, где вы будете создавать инновационные проекты вместе с менторами», – сказала изданию Kaktus Дина Руслан, глава Codify.

Явным преимуществом Кыргызстана в области развития IT можно назвать дешевый и качественный интернет – страна входит в топ-3 стран с наиболее дешевым подключением.

Тема IT-отрасли ожидаемо нашла отражение и в последнем обращении к нации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом, учитывая размеры и экономическую мощь этого государства, амбиции у Астаны соответствующие: «Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются. Мы – в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 млн долларов. Но и это не предел».

«Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу», – поручил Касым-Жомарт Токаев.