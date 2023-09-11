Власти Китая создадут новый государственный орган для поддержки частного сектора экономики при ведомстве по экономическому планированию — Нацкомиссии по развитию и реформам (НКРР). Бюро развития частной экономики станет структурой, которая отвечает за координацию и введение мер для поддержки частного бизнеса со стороны государства.

Много скрытых опасностей

Новое бюро, по словам зампредседателя НКРР Цу Ляна, будет изучать и анализировать, как развивается частный бизнес в стране, формулировать политику, которая поможет росту инвестиций, способствовать созданию механизма связи с частными предприятиями, повышать их международную конкурентоспособность.

Месяц назад Нацкомиссия уже вводила меры по защите прав частного бизнеса, упрощению корпоративного управления, а также меры по снижению налогов.

В августе председатель председатель НКРР Чжэн Шаньцзе сообщил, что в Китае признали замедление роста экономики и страна во второй половине года переходит к бюджетным мерам стимулирования экономики. Это происходит из-за того, что «внешние условия становятся все более сложными» и на фоне множества неопределенностей фундамент для устойчивого восстановления экономики нельзя считать прочным.

По словам чиновника, в некоторых важных отраслях китайской экономики «накопились скрытые опасности».

Он отметил, что несмотря ни на что, темпы роста по-прежнему одни из лучших в мире и в основном задачи, поставленные перед правительством страны, выполняются. При этом Чжэн Шаньцзе признал, что теперь рост достигается «благодаря восстановительному импульсу, а не за счет устойчивых факторов, как раньше».

Так что во втором полугодии КНР продолжит принимать меры для стимулирования внутреннего спроса и роста доходов китайских граждан.

В первой половине 2023 года ВВП Китая увеличился на 5,5%, во втором квартале — на 6,3%, но это всего на 0,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Это говорит о замедлении темпов экономического роста в стране. К тому же на самом низком уровне с 1998 года находится объем иностранных инвестиций в китайскую экономику $4,9 млрд.

На фоне этого аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service предрекли Пекину откат к традиционной модели роста экономики, предполагающей такой драйвер, как инвестиции в инфраструктуру и недвижимость. Среднегодовой рост при таком сценарии может снизиться до 3,5% в период с 2023 по 2030 год.

По словам экспертов, в ближайшие три-семь лет экономика страны столкнется со структурными вызовами. В основе происходящего, считают в Moody's Investors Service, лежат такие проблемы, как старение населения, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала.

Агентство считает прежними драйверами экономического роста Китая экспорт, капиталовложения и урбанизацию. При этом аналитики полагают, что все они достигли пика своих возможностей и даже в случае сохранения поддержки властей в том же объеме уже не окажут такого же эффекта на экономику.

Новое Бюро развития частной экономики призвано синхронизировать работу между разными секторами экономики, разработать стратегии по стимулированию роста частных инвестиций, а также создать механизм регулярного обмена информацией с частными предприятиями.

Неизбежное замедление

Создание Бюро связано с попытками усовершенствовать госрегулирование экономики, создать более дружественную среду по отношению к частному бизнесу, благоприятные условия для предпринимателей, отметил в беседе с TRT на русском директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Раньше частное предпринимательство бурно росло, невзирая ни на что, потому что были высокие темпы роста экономики. Видимо, сейчас власти КНР действительно считают необходимым поддержать, подтолкнуть экономику, поскольку спрос растет не так быстро, как хотелось бы», — считает политолог.

В конце июля НКРР ввела меры для нефинансового стимулирования внутреннего спроса: увеличение оплачиваемых отпусков, снятие ряда потребительских ограничений, льготы для покупателей электромобилей и другие.

Китаист отметил, что спад темпов экономического роста — это долгосрочная тенденция. «Экономика такого уровня, как китайская, с таким уровнем ВВП на душу населения, не может расти такими темпами, которые были у КНР до этого, по 10% ВВП в год. Так обычно не бывает, и экономисты считали неизбежным замедление темпов роста китайской экономики уже давно до уровня четырех с небольшим процента», — полагает эксперт.

Он подчеркнул, что даже при этом Китай будет одной из наиболее быстро растущих крупных экономик. «Если учесть, что у китайцев каждый год сокращается численность рабочей силы, им не надо уже как раньше создавать такое большое количество рабочих мест ежегодно. Ситуация в принципе совершенно нормальная», — уверен китаист.

По его мнению, КНР идет пути развитых стран, создает структуры по поддержке предпринимательства.

«Предположу, что это будет просто орган, который займется мониторингом среды, в которой действуют малый и средний бизнесы, будет, наверное, предлагать какие-то инициативы законодательные или советовать руководству, какие шаги можно предприниять для улучшения ситуации», — считает аналитик.

Новые большие меры

Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в свою очередь полагает, что главная задача нового подразделения состоит в том, чтобы выработать новый комплекс мер, который реагирует на запросы частного бизнеса — прежде всего малого и среднего.

«До последнего времени регулирование всех проблем было относительно несложным. Как только возникали какие-то проблемы в экономике, государство тут же вводило простые и эффективные меры, типа понижения налогов или создания специальных экономических зон. В Китае их сейчас несколько десятков. Или, например, облегчение процедуры экспорта и импорта», — пояснил политолог в беседе с TRT на русском.

По его словам, сейчас эти меры уже не срабатывают, поскольку проблема заключается в другом — в серьезном падении потребления, отсюда падение производства. «Государство увидело, что просто так с этим не справиться. Главное, что за последние полгода очень резко упали инвестиции в бизнес именно со стороны частного бизнеса и увеличились только за счет государственного бизнеса. Это не очень здоровая ситуация», — считает китаист.

Эксперт отметил, что необходимо стимулировать или выработать меры по поддержке наиболее перспективных отраслей в частном бизнесе — тех, что растут быстрее, чем 10% в год. Это частное здравоохранение, включая телемедицину, биофарм (с этим Китай активно выходит за рубеж), производство разной пищевой продукции, как на местных, так и на импортируемых материалах, все, что связано с метавселенной, автопром, электромобили, производство софта, литиевых батарей, электрозарядки.

Маслов считает, что в целом это непростой вопрос, который требует больших мер.

«Очевидно, что это будет уже не просто раздача денег или стимулирование бизнеса только за счет социально-экономической системы. Скорее всего это будет комплекс мер, направленных на поддержку стартапов, стимулирование их роста, на создание и поддержку венчурных инвестиций. Это то, что когда-то давало Китаю большой прирост», — резюмировал аналитик.