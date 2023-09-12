Турция выразила солидарность с Ливией в связи с гибелью более 2 тысяч человек в результате сильного наводнения, вызванного ураганом «Даниэль». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара экстренно отправила в пострадавшую страну три самолета с гуманитарной помощью.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X (Twitter), в Ливию по линии AFAD отправлено три самолета с гуманитарной помощью. Они приземлились в аэропорту Бенгази. Всего на борту находились 168 человек из числа различных специалистов, 2 поисково-спасательные машины, 2 спасательные лодки, а также 170 палаток, 600 одеял, 400 упаковок с питанием и гигиеническими принадлежностями, 20 генераторов, 1000 плащей, по 500 ботинок и фонариков.

«В наш штат входит подводная и надводная поисково-спасательная группа из 65 человек, а также представители Красного Полумесяца, Национальная медицинская спасательная команда (UMKE) и Главное управление по связям с гражданским обществом (STK), которые принимают участие в установке и распределении жилья, а также раздачи материалов гуманитарной помощи», — говорится в сообщении президента Турции.

Указано, что помимо AFAD, в полевых работах примут участие турецкие сотрудники Главного управления безопасности и Главного командования жандармерии.

«Поправляйся как можно скорее, Ливия», — написал президент Турции в соцсетях и выразил соболезнования семьям и близким погибших.

На произошедшее стихийное бедствие в Ливии отреагировали в МИД Турции. В ведомстве отметили, что Анкара продолжает усилия по оказанию поддержки и помощи братской стране

«В этот сложный период Турция, как и прежде, поддерживает дружественную и братскую Ливию и готова оказать всяческую поддержку», — заявили в МИД Турции.

Шторм «Даниэль» обрушился на Ливию в воскресенье, 10 сентября, в результате чего власти объявили чрезвычайное положение и запросили международную помощь. Из-за урагана две плотины, которые окружают Дерну, обрушились, после этого произошло наводнение. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах восточной части Ливии.

По данным органов здравоохранения, подтвержденное количество погибших в результате наводнения — 61 человек, однако в это число не входила Дерна, где, по сообщениям, могли погибнуть более двух тысяч человек и несколько тысяч числятся пропавшими без вести. В Ливии объявили трехдневный национальный траур.