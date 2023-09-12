В 1100-летней церкви Акдамар в восточной турецкой провинции Ван прошла 11-я Святая Месса, принявшая гостей из Турции и Армении. Об этом сообщает TRT World.

Глава Армянского Патриархата в Турции Саак Машалян, его заместитель Сирван Мурзян и священник Овагим Серопян вместе со своим духовенством прибыли в церковь, чтобы провести церемонию.

Машалян подчеркнул, что священнослужители совершили молитву в историческом храме.

Ежегодно в День Креста армяне со всего мира приезжают в эту средневековую церковь и посещают мессу, организованную Армянским Патриархом, уточняет TRT.

«Мы провели ритуал в мире и благополучии. Проведение этих ритуалов в таких особенных местах — один из лучших показателей свободы вероисповедания в Турции», — заявил Машалян.

«С того момента, как мы прибыли в провинцию Ван, нас встретили с самым прекрасным гостеприимством. Государство и органы безопасности приняли все меры предосторожности, и мы провели службу спокойно‎»‎, — добавил священнослужитель.

Древняя церковь открывается для богослужений раз в год по специальному разрешению Министерства культуры и туризма Турции.

Министерство культуры и туризма Турции провело обширные работы по реконструкции и реставрации церкви Акдамар, чтобы вернуть средневековому храму его прежний облик.

Церковь Акдамар, средневековое место поклонения, была построена между 915 и 921 годами нашей эры. Ее строил архитектор епископ Мануэль под руководством короля Гагика I Арцруни.

В церкви, занимающей особое место в христианском искусстве Востока и Запада, находятся важные украшения и самые полные настенные рельефы своего времени. ЮНЕСКО внесла церковь в предварительный список всемирного наследия 13 апреля 2015 года.

19 сентября 2010 года в церкви Акдамар состоялось первое богослужение после 95-летнего перерыва. Храм открывает свои службы каждый год на один день.