На юге Сирии продолжаются демонстрации против ухудшения условий жизни и реакционной политики режима. С момента своего возвращения в 2018 году под контроль президентского дворца провинции, которые принято считать «колыбелью сирийской революции», систематически показывают готовность к мирному неповиновению, однако до настоящего момента компактно населенная друзами Сувейда направляла режиму относительно сдержанные сигналы. Сейчас же лозунги ее жителей фактически повторяют призывы 2011-2012 годов.

Количество протестных очагов в Сувейде, которая, похоже, превратилась в центр новой гражданской активности, превысило 40 населенных пунктов. Участники демонстраций жгут портреты Башара Асада, блокируют критическую транспортную инфраструктуру и не дают ведомствам режима вернуться к работе. В социальных сетях распространяется ролик, на котором запечатлено, как несогласные заваривают металлические ворота перед зданием, где находится локальное представительство правящей партии «Баас».

Такие настроения зафиксированы и в других южных провинциях, более склонных к актам неповиновения. Однако интрига заключается в том, перекинется ли протест на прибрежные районы, представляющие собой электоральный плацдарм для династии Асада. Источники оппозиционных изданий утверждают, что аппарат безопасности уже перешел в режим повышенной готовности, начав аресты политически неблагонадежных жителей Латакии. Некоторые из них, согласно этим оценкам, поддерживали связь с лидерами несогласных на юге и планировали повторить акции.

Известный политический активист из Сувейды Сухейль Тубиан подчеркнул, что основной драйвер протестов –– недовольство ухудшением ситуации в национальной экономике. Но не меньшую роль, по его словам, сыграло и то, что юг страны за последние годы превратился в отправную точку для масштабного наркотрафика, рука об руку идущего с мобилизацией организованной преступности.

«Чаша терпения переполнилась, –– заявил Тубиан. –– Это студенты, врачи, фармацевты и юристы. Их ждет мрачное настоящее и мрачное будущее».

Нормализация без конкретики

Сирия сталкивается с комплексными проблемами в национальной экономике. Катализатором их углубления стало произошедшее в феврале землетрясение. На этом фоне Всемирный банк предсказал в этом году сокращение реального ВВП республики на 5,5%. Вместе с тем ожидается, что инфляция существенно увеличится, прежде всего из-за сокращения объема доступных товаров, увеличения транспортных расходов и увеличения общего спроса на материалы для реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Плачевно ситуация обстоит с национальной валютой: за последний месяц сирийский фунт потерял 47% от своей стоимости. Это значительный обвал с начала года. До того, как страна столкнулась в 2011 году с первой фазой гражданского конфликта, курс валюты составлял всего 47 фунтов за доллар. Сейчас значения приближаются к соотношению 10 тыс. за единицу.

Стоимость продуктов питания и базовых товаров первой необходимости подскочила к началу августа примерно на 100%, что стало неподъемным бременем для местного населения. Режим попытался косметически сгладить кризисную симптоматику, издав распоряжение о выделении надбавок к ежемесячным окладам бюджетникам и представителям армии. Параллельно были увеличены пенсионные выплаты ряду социально уязвимых групп. Однако, учитывая темп роста цен и инфляцию, инициатива с социальными послаблениями вряд ли будет успешна.

Интересно, что в отдельном заявлении министерство торговли Сирии объявляло о полной отмене субсидий на бензин и частичной отмене субсидий на мазут. Это спровоцировало скачок цен.

Исследователи обращают внимание на то, что сирийская экономика сталкивается с опасными симптомами вопреки тому, что Дамаск был повторно принят в Лигу арабских государств (ЛАГ). По наблюдениям экспертов, те представители регионального клуба, которые согласились на реинтеграцию режима, были с начала этого года больше сосредоточены на разрешении гуманитарных вопросов, связанных с устранением последствий землетрясения, нежели на введении долгосрочных планов по развитию сирийской экономики.

Война еще не закончилась, и причины падения курса фунта не изменились, –– сказал экономист Аммар Юсеф. –– Открытость арабских стран по отношению к Дамаску еще не начала оказывать своего влияния, особенно потому, что оно не сопровождалось конкретными экономическими шагами». По его словам, льготные инициативы режима взрывоопасны: одновременное повышение зарплат и отмена топливных субсидий приведет только к «беспрецедентному росту цен», а также «увеличению инфляции и бедности».

«Людям уже нечего бояться»

В разговоре с TRT на русском независимый сирийский политолог, профессорМахмуд аль-Хамза заметил, что протесты южан выглядят качественно новым явлением. «Все жители вышли против режима сразу с политическими лозунгами, –– пояснил он. –– Религиозные деятели впервые идут вместе с протестующими. Это однородная общественная среда. Еще обращает на себя внимание то, что среди них есть христиане. Присоединились и бедуины. То есть это не только друзы –– участвует вся область». По словам эксперта, выступления проходят цивилизованно.

Комментируя то, почему официальный Дамаск не спешит подавлять протесты южан силовыми методами, аль-Хамза поставил вопрос: «Как он будет объяснять миру, что стреляет в друзов? Их невозможно обвинить в терроризме или экстремизме. Поэтому он не может нажать на курок. Он также не стреляет в алавитов, у которых параллельно накапливается недовольство. Среди них идет мощный процесс, который пока еще дал о себе знать».

Собеседник TRT на русском обратил внимание на то, что недавно режим сменил губернатора в Тартусе –– провинции, считающейся одной из опор президентского дворца. Должность занял полковник Фирас аль-Хамид, представитель служб безопасности, что отражает тревогу центрального правительства перед потенциальными волнениями.

«Экономическое положение дошло до абсурда, –– рассуждает аль-Хамза. –– Людям уже нечего бояться. Хуже не будет. Население чувствует себя униженным и оскорбленным в зонах контроля режима». По его словам, многие лоялисты, проживающие в прибрежных районах, надеялись, что значительная часть проблем исчезнет с прекращением активной фазы войны, однако ничего такого не произошло.

«Асад чувствует себя победителем, –– подчеркивает эксперт. –– Когда арабские страны снова позвали его в Лигу арабских государства, он подумал, что они вынуждены это делать. Но все было не так: был составлен план, который состоит в том, что от режима требуются ответные шаги: создать условия для возвращения беженцев, освободить политзаключенных, остановить торговлю наркотиками и создать базу для политического урегулирования. Прошли месяцы, а ничего не изменилось. После этого региональные игроки поняли, что Асад не готов ни на один шаг».