В Умань Черкасской области Украины прибыли 11 тыс. паломников-хасидов на праздник Рош ха-Шана. Об этом сообщает «‎‎Укринформ» со ссылкой на главу Уманской районной военной администрации Игоря Миклащука.

«‎Уже прибыли 11 тысяч хасидов. В общем ожидаем до 30 тысяч паломников. В городе все в порядке, никаких эксцессов не происходит‎», — подчеркнул политик.

Каждую осень в Умань, расположенную в 200 км к югу от Киева, прибывают тысячи хасидов со всего мира. В городе расположена могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

В этом году еврейский Новый год — Рош ха-Шана — отмечают 15 сентября.

Украина усилила безопасность в Умани. «‎Введен особый режим въезда-выезда и передвижения по городу‎», — сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец.

По его словам, по всему городу установлено девять КПП для контроля потока людей.

В прошлом году, несмотря на разгар боевых действий российско-украинской войны, на празднования в Умань прибыли 29 тыс. хасидов. Мероприятия проходили в условиях повышенных мер безопасности. Власти страны призвали паломников не ездить в Умань из-за риска ракетных атак по городу. Как сообщили в Киеве, в апреле текущего года в результате российского удара по жилому дому в Умани погибло более 20 мирных жителей.

В 2021 году в Умань также прибыло около 30 тыс. паломников, в 2020-м — из-за коронавируса — менее 3 тыс. хасидов.

В этот раз тема поездки тысяч паломников в Умань вызвала серьезный скандал в Израиле. 10 сентября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху призвал израильтян не ездить в Умань. Слова Нетаньяху вызвали гнев у ультраортодоксальных союзников премьера по коалиции.