Турция раскритиковала доклад США, в котором утверждается, что Анкара использует детей в качестве солдат, одновременно указав на постоянную поддержку Вашингтоном группировок боевиков в Сирии, которые вербуют детей для ведения террористической деятельности.

«Мы категорически отвергаем все обвинения в вербовке детей, приписываемые нашей стране, которая является участником всех международных документов по защите прав детей, в том числе принятых в рамках ООН, и скрупулезно их выполняет», — говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в субботу.

«Вызывает сожаление, что значительные усилия Турции по предотвращению торговли людьми были проигнорированы путем включения ее в список государств, вербующих детей в качестве солдат в соответствии с "Законом о предотвращении использования детeй в качестве солдат", в обновленном отчете Госдепартамента США о торговле людьми за 2023 год», — говорится в заявлении.

В МИД Турции заявили, что Турция прилагает все усилия для предотвращения преступлений, связанных с торговлей людьми, а также для наказания правонарушителей и защиты жертв этих преступлений. В этом контексте Турция продолжает свои усилия по дальнейшему укреплению двустороннего, регионального и международного сотрудничества.

Вербовка детей группировкой, поддерживаемой США

В Анкаре подчеркнули, что так называемые «Сирийские демократические силы», возглавляемые террористической организацией ОНС/РПК, совершили в Сирии множество серьезных преступлений, таких как насильственная вербовка детей, похищение, лишение свободы, использование школ в военных целях. Все это было недавно задокументировано в докладе, распространенном Независимой международной комиссией ООН по расследованию ситуации в Сирии 12 сентября.

«Более того, самый свежий пример репрессивной практики и преступлений этой террористической организации мы наблюдаем в Дейр-эз-Зоре», — говорится в заявлении министерства.

Отметив, что в докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год прямо говорится, что РПК насильно вербует сотни детей-езидов и похищает их в целях идеологической обработки, МИД Турции напомнил: «Тщательное изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из фундаментальных обязанностей США».

«Как сторона, приверженная соответствующим региональным и международным конвенциям, Турция будет решительно продолжать свои усилия, направленные до сих пор на предотвращение преступлений, связанных с торговлей людьми», — заключили в МИД.