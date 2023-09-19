Баку начал «‎‎антитеррористические мероприятия локального характера» в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Минобороны республики.

«‎В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера‎», — заявили в военном ведомстве.

Минобороны уточнило: в рамках мероприятий «‎‎с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

При этом в министерстве подчеркнули, что «‎гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».

В ведомстве сообщили, что проинформировали командование миротворческого контингента РФ и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.

В целях обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо решительно осудить и пресечь военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею незаконным режимом. Об этом в свою очередь заявили в МИД Азербайджана в связи с гибелью гражданских лиц и сотрудников МВД в результате минного терроризма в Ходжавенде.

Провокации и мины

19 сентября в Баку сообщили о ранении двух азербайджанских военных из-за провокации армянских сил. В ответ армия Азербайджана приняла ответные меры.

В Минобороны республики заявили: формирования ВС Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении. Раненым военнослужащим была немедленно оказана первая медицинская помощь.

Также в ночь на 19 сентября двое гражданских погибли в результате взрыва мины на автодороге Физули-Шуша.

После инцидента помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал международное сообщество осудить Ереван за минирование территории Азербайджана. По словам чиновника, жертвами «‎‎минного террора Армении» с ноября 2020 года стали 308 азербайджанских граждан.

Гаджиев отметил: минированием территории Азербайджана армянская сторона «пытается посеять страх», стремится «убивать без разбора мирных жителей, препятствовать возвращению вынужденных переселенцев и восстановительным работам на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре) и доказать, что вновь построенные дороги небезопасны».