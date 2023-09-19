Миллиарды рупий, принадлежащих России, «застряли» на счетах в Индии. Нью-Дели местной валютой расплачивается за поставляемую Москвой нефть. Однако конвертировать ее в рубли или потратить на закупки индийских товаров довольно сложно. Согласно одной из версий, зависшие рупии стали одной из главных причин обвала рубля летом этого года.

Слишком много рупий

Выступая 10 сентября на пресс-конференции по итогам саммита G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Индии «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения». По словам главы МИД, Нью-Дели пообещал предложить перспективные сферы для инвестирования этих средств.

С похожим заявлением министр выступал во время своего визита в Индию в мае. «Что касается рупий, это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается», — сообщил он тогда.

Экс-министр финансов России и бывший глава одного из крупнейших банков «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК раскрыл подробности. «Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты в первом полугодии на $30 млрд, а российский импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — пояснил он, добавив, что сумма в $30 млрд превышает все положительное сальдо текущего платежного баланса России.

По мнению Задорнова, зависшие рупии стали одной из «неочевидных» причин обвала курса рубля летом 2023 года.

Попали в ловушку

После начала войны, когда Запад практически перестал покупать российскую нефть, Индия стала одним из ключевых экономических партнеров России. За пять месяцев 2023 года поставки углеводородов из РФ по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличились в 11 раз.

Одновременно с этим российские власти начали отказываться от доллара в международной торговле и переходить на торговлю в национальных валютах. С начала 2023 года Нью-Дели начал рассчитываться с Москвой за поставленные товары частично в рупиях.

Однако из-за валютных ограничений для нерезидентов их нельзя обменять на другую валюту в Индии или же вывезти за рубеж без разрешения индийского Центробанка. Но и в случае получения разрешения в местных банках для конвертации не всегда хватает рублей.

В итоге на счетах российских экспортеров в индийских банках осели миллиарды рупий, которые не могли поступить в свободное распоряжение.

Эти деньги теоретически можно было бы потратить на закупку товаров из Индии. Но импорт из страны в Россию крайне мал по сравнению с экспортом. В итоге в торговле между странами образовался многомиллиардный дисбаланс. О какой конкретно сумме идет речь, не уточняется.

Было предчувствие

Как писало издание Business Standard со ссылкой на источники, российские власти заранее опасались, что могут возникнуть проблемы с конвертацией рупий, поэтому летом 2022 года на переговорах с индийскими коллегами настаивали на оплате за нефть в рублях. Но получили отказ. Из-за западных санкций альтернатив экспорту в Индию у Москвы фактически не было.

В мае, по сведениям Reuters, из-за возникшего дисбаланса Москва и Нью-Дели торговлю в рупиях все же приостановили. Теперь, как сообщает агентство, часть платежей осуществляется в дирхамах ОАЭ, а основная оплата производится в долларах через третьи страны.

Нет никаких проблем

Слова Михаила Задорнова о том, что зависшие рупии стали одной из причин обвала рубля, наделали немало шума. С этим выводом, в частности, не согласилось российское Минэнерго. В ведомстве заявили, что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте, а задержки не носят системного характера. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что «на курс рубля влияет повышенный объем импорта».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что с расчетами в нацвалютах других государств существует проблема. В частности, это касается рупий. «Но нельзя сказать, что проблема масштабная и что она растет, она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания», — пояснила она.

На следующий день после заявления Лаврова на саммите G20 в Нью-Дели глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что «тема с рупиями рассасывается» и невозвратная валюта из Индии уже не может оказывать давление на рубль, поскольку крупные российские банки — ВТБ и Сбербанк — научились конвертировать индийские рупии в рубли для возврата валютной экспортной выручки в Россию.

По его словам, речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ.

«Там определенная комиссия берется, дисконт, но, в принципе, объемы уже большие. Мы — каждый [ВТБ и «Сбер»] — можем уже на суммы сотни миллиардов рублей переваривать за год», — добавил Костин. По его словам, ВТБ «конкурирует с другими банками за клиентов, чтобы забрать у них эти рупии».

«Это не фактор влияния [на курс рубля] сегодня. У многих наших клиентов вроде и не осталось рупий», — подытожил он. При этом глава ВТБ не назвал, сколько денежных средств в местной валюте по-прежнему остается в Индии и не возвращено в Россию.

Висит груша

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с TRT на русском отметил, что $30 млрд, на которые Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты за первые полгода в 2023-м, это больше, чем все положительное сальдо текущего счета.

«Это огромная сумма. И это заметно повлияло на волатильность рубля — хоть и не вполне очевидно. Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире валют — сейчас он уверенно лидирует по волатильности. Если вернуть индийские доходы, ситуация, конечно, изменится», — считает эксперт.

По словам аналитика, российский импорт из Индии в разы ниже экспорта, поэтому Москве просто нечего покупать в стране. «При этом рупия — неконвертируемая валюта, вот и получили «зависшие» доходы, которые как груша, которую нельзя скушать», — пояснил он.

Специалист также добавил, что на саммите G20 Индия сообщила о готовности предложить России варианты для инвестирования «зависших» рупий.

«Поскольку Москва заинтересована в сотрудничестве с Нью-Дели в рамках БРИКС, думаю, это имеет смысл. К тому же, других реальных механизмов возвращения доходов я пока не вижу», — резюмировал эксперт.