Расположенный на северо-западе Турции древний город Троя подарил археологам множество сокровищ, раскрывающих его тайны. Но многие из этих артефактов были вывезены контрабандой за границу. Анкара работает над тем, чтобы вернуть эти части исторического наследия домой, пишет TRT World.

Зейнеп Боз, глава отдела по борьбе с трафикингом Министерства культуры и туризма Турции, в беседе с агентством «‎‎Анадолу» заявила: чиновники уже давно работают над репатриацией этих сокровищ. Турция полна решимости выполнить эту задачу, несмотря на нежелание многих стран проводить исторические исследования троянских артефактов, уточнила Боз.

Чиновница уточнила: переговоры между правительствами о возвращении исторических артефактов требуют времени. Точной даты их репатриации пока нет, подчеркнула Боз.

«Нам удалось добиться возвращения группы артефактов троянского происхождения из США в 2012 году. Мы рассчитываем, что таким же образом мы обеспечим возвращение наших артефактов из России, Великобритании и Германии‎»‎, — заявила Боз, выступая на фестивале «Дорога культуры Трои». Он проходил в провинции Чанаккале, где находятся руины древнего города.

Организованная преступность

Чиновники Минкульта Турции также работают над усилением мер против незаконного вывоза за границу исторических артефактов, уточнила Боз.

«Мы участвуем в различных мероприятиях, направленных на повышение осведомленности наших граждан и воспитание чувства собственности по отношению к нашему культурному наследию», — уточнила чиновница. — «Иногда эти мероприятия предназначены для детей, а иногда они нацелены на взрослые группы».

При этом она подчеркнула важность сотрудничества со странами назначения для предотвращения контрабанды. Боз также напомнила: Турция подписала соглашения о предотвращении незаконного вывоза артефактов с 14 странами, включая США и Испанию.

Помимо исторического наследия, незаконный сбыт артефактов — это серьезная проблема с точки зрения роста преступности, отметила представитель Минкульта. Она уточнила: контрабанда используется для финансирования терроризма и организованной преступности.

По ее словам, Турция работает над тем, чтобы пресечь этот вид преступной деятельности, добиваясь возвращения исторических предметов.

За 20 лет Турция вернула более 12 тыс. артефактов

Зейнеп Боз уточнила: за последние 20 лет Турция смогла вернуть свыше 12 тыс. исторических артефактов. Из них только в 2023 году удалось вернуть 4 тыс. предметов.

«‎Мы верим, что в ближайшее время обеспечим возвращение некоторых ценных артефактов, украденных из Турции, и объявим об этом‎», — пообещала представитель Минкульта.

По ее словам, ведомство инициировало процесс возврата артефактов, происходящих из Анатолии. Они были украдены и впоследствии потеряны на складе Британского музея. После чего похищенные экспонаты оказались выставлены на продажу в интернете.

«Переговоры по поводу возвращения некоторых артефактов с Британским музеем продолжаются. Мы глубоко обеспокоены ситуацией», — заявила Боз. — «Тот факт, что свыше 2 тыс. артефактов украл работник музея, а также задержка с расследованием, несмотря на то, что об этом было сообщено в музей, очень обеспокоили нас».

«В Великобритании продолжается расследование, начался уголовный процесс. Возможно, на данном этапе мы не получим быстрого ответа на наши запросы. Но я не сомневаюсь, что в конечном итоге они [британская сторона] включат это в свою повестку дня», — заключила чиновница.