Военные США больше суток искали истребитель F-35B Lightning II, который разбился вечером 18 сентября недалеко от авиабазы Charlestone в Южной Каролине. Об этом пишет журнал Time.

Обломки удалось обнаружить лишь спустя сутки у побережья Южной Каролины. Их нашли в округе Вильямсбург, в двух часах езды к северо-востоку от базы Charlestone.

Во время инцидента пилот успешно катапультировался, его доставили в местную больницу в стабильном состоянии. Истребитель входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей 2-го авиаполка морской пехоты. Из-за крушения Пентагон на два дня запретил полеты самолетов в этом районе.

Командование базы Charlestone призвало общественность сотрудничать с военными и гражданскими властями, чтобы найти пропавший F-35.

Как уточняет Time, инцидент породил вал насмешек в интернете: от публикаций с листовками о пропавшем самолете на фонарных столбах и объявлений на коробках с молоком до заявлений политиков в соцсетях.

«Как вообще можно потерять F-35?», — написала представитель Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс. — Почему на самолете нет устройства слежения, и мы вынуждены просить общественность найти самолет?».

Программа F-35 — самая дорогая программа вооружения США за всю историю. По прогнозам, разработка и внедрение истребителей обойдется бюджету страны в $400 млрд. Еще $1,2 трлн уйдут на эксплуатацию и обслуживание парка в течение более чем 60 лет. Стоимость одного самолета может доходить до $160 млн.

Это не первый инцидент с F-35. Согласно отчету Счетной палаты США, в 2018 году в округе Бофорт, штат Южная Каролина, разбился вариант F-35B. Причиной стал производственный дефект топливной трубки. В 2019 году японский истребитель-невидимка F-35A упал в океан во время учений над Тихим океаном. Причиной стала дезориентация пилотов, а не технические проблемы.