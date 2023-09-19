Канада заявила о возможной причастности Индии к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна «активно расследует заслуживающие доверия обвинения», связывающие агентов индийского правительства с убийством.

Трюдо заявил, что у Оттавы есть достоверная информация, связывающая агентов индийских властей с убийством.

«В течение последних нескольких недель канадские службы безопасности активно расследовали заслуживающие доверия утверждения о потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара», — заявил Трюдо в парламенте. Он подчеркнул: его правительство предпримет все необходимые шаги, чтобы «привлечь виновных в этом убийстве к ответственности».

Скандал и высылка дипломатов

Политик не обвинил Индию напрямую в причастности к инциденту, а глава МИД страны Мелани Жоли позже использовала более осторожные формулировки, заявив, что «если это окажется правдой», ситуация станет неприемлемой.

Нью-Дели отверг «абсурдные» обвинения канадского правительства в том, что индийские агенты были причастны к июньскому убийству канадского сикхского лидера.

Обвинения Канады спровоцировали растущий скандал: Оттава и Нью-Дели взаимно выслали высокопоставленных дипломатов, что привело к ухудшению отношений между двумя странами.

Вскоре после заявления Трюдо МИД Канады заявил, что высылает из страны индийского дипломата, которого министр Жоли назвала «главой индийской разведки в стране‎»‎.

МИД Индии ответил зеркально, заявив, что высылает высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии.

«Дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней», — говорится в заявлении. — «Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности».

«Такие необоснованные обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от халистанских террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии. Бездействие канадского правительства по этому вопросу вызывает давнюю и постоянную обеспокоенность», — заявили в МИД Индии.

Что известно о погибшем сикхском лидере?

Ниджар был видным сикхским лидером на западе Канады, выступавшим за независимость Халистана.

Вечером 18 июня Королевская канадская конная полиция (RCMP) получила сообщение о стрельбе в сикхском храме Гуру Нанак Сикх Гурдвара в городе Суррей.

Сотрудники службы экстренного реагирования обнаружили мужчину, позже опознанного как 45-летнего Хардипа Сингха Ниджара, со множественными огнестрельными ранениями. По данным RCMP, Ниджар скончался на месте от полученных травм.

Следователи заявили, что двое подозреваемых, описанные как «мужчины более крупного телосложения, с закрытыми лицами», скрылись с места происшествия пешком. Вероятно, неподалеку от места убийства их ждал автомобиль.

Позже власти Канады заявили, что в деле был и третий подозреваемый. По делу до сих пор никто не был арестован.

Сикхи в Канаде и Халистан

В Канаде проживает влиятельная сикхская община — свыше 770 тыс. членов религиозного меньшинства.

Индийские лидеры неоднократно утверждали, что в Канаде укрываются маргинальные группы, которые добиваются создания независимого сикхского государства под названием Халистан, выделенного из состава Индии.

«‎‎Движение Халистан» объявлено вне закона в Индии и рассматривается правительством как угроза национальной безопасности. Ряд групп, связанных с движением, внесены в список «террористических организаций» в соответствии с Законом Индии о предотвращении незаконной деятельности (UAPA).

МВД Индии внесло Ниджара в список списке террористов. В 2020 году Индийское национальное агентство расследований обвинило его в «попытке радикализировать сикхское сообщество по всему миру в пользу создания «Халистана». По данным ведомства, Ниджар «пытался подстрекать сикхов голосовать за отделение, вести агитацию против правительства Индии и осуществлять насильственные действия».