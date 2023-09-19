Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что невозможно нарисовать более оптимистичную картину будущего нашего мира по сравнению с теми оценками, которые давались здесь в прошлом году. «Картина, которая предстает перед нами, показывает, что мы сталкиваемся с более опасными вызовами в глобальном масштабе. Справиться с этими постоянно растущими вызовами в сочетании с глобальными экономическими проблемами с каждым днем становится все сложнее», — сказал президент Эрдоган.

Конфликт на восточных границах Европы создал серьезные проблемы во всех сферах: от экономики до безопасности, от энергетики до продовольственной безопасности, заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что уязвимость перед терроризмом, который превратился в инструмент войны за власть в Сирии и регионе Северной Африки, наносит непоправимый ущерб все более хрупкому климату международной безопасности.

Турция также ожидает от ЕС выполнения своих обязательств. «Все более сложный характер региональных и глобальных вызовов указывает на то, что сейчас, как никогда ранее, необходимо развивать отношения Турции и Европейского союза на здоровой основе», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Мы ожидаем, что Европейский Союз быстро приступит к выполнению своих давно забытых обязательств по отношению к нашей стране», — сказал президент страны.

Президент Турции также заявил, что Карабах — это территория Азербайджана, и что любой другой статус в регионе неприемлем. Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на сохранение территориальной целостности. Президент подчеркнул, что Анкара ожидает от Еревана выполнения данных обещаний, в частности открытия Зангезурского коридора.

Турецкий лидер также призвал к скорым реформам в ООН, и в частности Совета Безопасности ООН. По его словам, Совбез перестал быть гарантом мировой безопасности и превратился в поле битвы политических стратегий пяти стран.