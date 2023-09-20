Азербайджан за сутки выполнил все поставленные в рамках операции в Карабахе задачи, заявил в обращении к народу президент страны Ильхам Алиев.

Он также сказал, что Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть военных объектов в Карабахе была уничтожена.

«Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру», — отметил глава государства, подчеркнув, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу. «Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды», — заявил Алиев.

Он также сказал, что руководство Армении проявило «политическую компетентность» в сложившейся ситуации. «Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Позиция, показанная Арменией вчера и сегодня, является многообещающей», — заявил азербайджанский лидер.

Накануне, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.