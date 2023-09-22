Операция Азербайджана в Карабахе стала следствием невыполнения Арменией ее обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

«Армения подписала соглашение о прекращении огня по итогам предыдущей 44-дневной операции. И она должна соблюдать его условия. В Карабахе обосновались террористы, где они незаконно ведут добычу в шахтах. Они не слушали предупреждения, блокировали дороги», — сказал министр.

По его словам, «последние 10-15 дней в адрес сепаратистов постоянно выдвигались предупреждения прекратить [нарушение договоренностей], но ничего не изменилось. «И в итоге Азербайджан им ответил. По итогам одного дня операции они заявили, что сдаются, отдадут оружие и уйдут», — сказал Гюлер.

Он выразил надежду, что предпринятая Баку контртеррористическая операция «станет шагом к долгосрочному миру». «Особенно если Армения будет должным образом выполнять свои обязательства, и положения мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки. Тогда в регионе установится атмосфера мира и спокойствия», — отметил Гюлер.

По его словам, и «Россия заявила, что все земли в Карабахе принадлежат Азербайджану». Комментируя проведенные недавно учения военных Армении и США, министр сказал, что «не считает особо важным это мероприятие». Однако, по его словам, участие в учениях «даже 25 человек может быть воспринято неверно в условиях нынешней напряженности», поэтому «лучше бы сторонам действовать осторожнее».

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.