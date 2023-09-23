Документальный фильм телеканала TRT «Off The Grid», включающий эпизод «Дневники военного времени в Украине», который рассказывает о переживаниях мирных жителей после начала российско-украинской войны, вышел в финал 44-й международной премии «Эмми» в категории «Новости и актуальные события».

TRT World, представляющий в финале Турцию, будет состязаться с конкурентами из Англии, Бразилии и Израиля.

Эпизод, снятый в Украине и подготовленный Мухссином Эннаими, Александром Полиа и оператором Хакан Ходжаоглу, наглядно демонстрирует разрушительные последствия войны.

Документальный фильм, снятый под руководством Фатиха Кибара и оформленный Махмутом Сами Чавушом, показывает истории украинских граждан, рассказанные после ухода российской армии с освобожденных Украиной территорий.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи выразил свою признательность, подчеркнув, что миссия TRT — оказывать глобальное влияние посредством вещания на иностранных языках.

По его словам, номинация в категории новостного документального фильма соответствует стремлению канала пролить свет на упущенные из виду глобальные проблемы. Собаджи высоко оценил международное признание и передал сердечные поздравления всем коллегам, принимавшим участие в проекте.

«Мы внимательно следим за развитием событий как в отдаленных регионах, так и в соседних», — сказал он.

Заместитель генерального директора TRT, отвечающий за международное вещание, Омер Фарук Танрыверди отметил, что номинация на премию «Эмми» является доказательством того уровня, которого TRT World достиг в международном вещании.

А по словам координатора канала TRT World Боры Байрактара, эта номинация является признанием достижений канала в области журналистики и телевидения. Это свидетельствует о том, что TRT освещает ситуацию в Украине взвешенно и всесторонне, добавил он.

Удостоенный многих наград документальный сериал «Off The Grid», посвященный текущим событиям, раскрывает глобальные сюжеты через личные впечатления. Сериал представляет собой проработанное повествование, в котором рассказываются захватывающие истории людей по всему миру.

В эпизоде под названием «Дневники военного времени в Украине», снятом после ухода российских войск из освобожденных территорий Украины, раскрываются суровые реалии. Показано, что пострадавшие от войны районы стали местами военных преступлений. А мирных жителей постигла трагическая участь.

Награды будут вручены 27 сентября в Нью-Йорке с участием ведущих деятелей телеиндустрии.